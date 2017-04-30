Акция #НАДОЕЛ в Москве (ДРУГИЕ ФОТО)

Иначе расстрел.

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Как известно, накануне в Москве, как и в других крупных городах, прошла акция под названием "", организованная "Открытой Россией" Михаила Ходорковского и призванная достучаться до Путина с призывом не выдвигаться на следующий президентский срок. Вот каков был основной посыл этого мероприятия со слов активистов: "Звучит грозно!1. Итак, ближе к 14.00 люди стали собираться на Славянской площади с целью дойти до приёмной Администрации президента и передать соответствующие петиции. Народу было ничтожно мало, подавляющая часть присутствующих - пресса.2. Одни из главных действующих лиц - оппозиционер Марк Гальперин (в центре) и активист "Партии 5 декабря" Владимир Залищак (справа).3. И ещё несколько человек. На одного активиста десяток журналистов.4. Конечно же не обошлось без вечных спутников подобных мероприятий - "бойцов" из движения SERB и НОД.5. Периодически начинались перепалки с собравшимися, но они совершенно не были агрессивными, скорее саркастическими.6.7. А вот и Мария Катасонова из НОД.8. Дискуссия поколений.9. На "народных сходах" всегда можно встретить множество фриков и прочих колоритных персонажей.10.11.12. Не обошлось и без откровенно маргинальных элементов.13. Дедушка божий одуванчик - завсегдатай акций и митингов.14. Рассерженные горожане.15.16. Но вдруг, откуда ни возьмись...17. "Уважаемые граждане! Ваш митинг не согласован! Просьба покинуть площадь! Не мешайте проходу граждан!"18. Потолкавшись ещё какое-то время, кучка активистов в сопровождении гораздо большей кучки прессы двинулась на Кремль.19. Здесь хорошо видно соотношение снимающих и собственно участвующих.20. Процессия угрожающе шагает по весеннему бульвару.21. Спускаемся в подземный переход.22. Выходим из подземного перехода.23. Вокруг Ильинки такая картина.24. Полиция вежливо, но настойчиво требует идти строго по размеченному маршруту.25. В переулке, ведущем в приёмную Администрации тоже полно зевак и прессы. Но самих шествующих ничтожно мало.26. Ой. Дратути!27. Всё перегорожено и страждущих граждан пускают небольшими группами.28. Так, что у нас тут? Письмо? Петиция?29. Вот он - момент истины. Активисты передают послание в недра Администрации.30. Дело сделано и можно теперь "выйти к народу".31. Отчёт о проделанной работе.32.33.34. Уже по окончании акции всё ещё продолжались горячие дебаты о судьбах Родины.35. Мда...36. Ну а в завершение к людям, терзаемая многочисленными фотокорреспондентами, вышла главная звезда мероприятия - координатор "Открытой России" Мария Баронова. Собственно, кроме неё, каких-то ещё значимых людей именно из этой организации я так и не заметил.37. После этого всего, потолкавшись ещё какое-то время, оппозиционеры пошли гулять на Красную площадь.Вот такие дела. Даже никого не задержали. А Ходорковскому за его дебют по "выводу людей на улицы" можно поставить жирную двойку. Грустный цирк.