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nasedkin

БЛОГ ВИЗУАЛЬНЫХ ОСКОЛКОВ

Иллюстрированный журнал Алексея Наседкина

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Акция #НАДОЕЛ в Москве (ДРУГИЕ ФОТО)
В клинике 2
nasedkin
April 30th, 12:00
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Как известно, накануне в Москве, как и в других крупных городах, прошла акция под названием "Надоел", организованная "Открытой Россией" Михаила Ходорковского и призванная достучаться до Путина с призывом не выдвигаться на следующий президентский срок. Вот каков был основной посыл этого мероприятия со слов активистов: "Тучные нефтяные годы обогатили друзей президента (Тимченко, Сечина, Ротенберга и т.д.), а вся остальная Россия так и осталась почти по всем показателям на уровне стран третьего мира. Мы можем не только сказать — кто нам #надоел, но и выгнать жуликов и воров со своих насиженных мест!" Звучит грозно!


1. Итак, ближе к 14.00 люди стали собираться на Славянской площади с целью дойти до приёмной Администрации президента и передать соответствующие петиции. Народу было ничтожно мало, подавляющая часть присутствующих - пресса.
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2. Одни из главных действующих лиц - оппозиционер Марк Гальперин (в центре) и активист "Партии 5 декабря" Владимир Залищак (справа).
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3. И ещё несколько человек. На одного активиста десяток журналистов.
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4. Конечно же не обошлось без вечных спутников подобных мероприятий - "бойцов" из движения SERB и НОД.
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5. Периодически начинались перепалки с собравшимися, но они совершенно не были агрессивными, скорее саркастическими.
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6.
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7. А вот и Мария Катасонова из НОД.
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8. Дискуссия поколений.
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9. На "народных сходах" всегда можно встретить множество фриков и прочих колоритных персонажей.
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10.
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11.
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12. Не обошлось и без откровенно маргинальных элементов.
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13. Дедушка божий одуванчик - завсегдатай акций и митингов.
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14. Рассерженные горожане.
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15.
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16. Но вдруг, откуда ни возьмись...
GA8A6412.jpg

17. "Уважаемые граждане! Ваш митинг не согласован! Просьба покинуть площадь! Не мешайте проходу граждан!"
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18. Потолкавшись ещё какое-то время, кучка активистов в сопровождении гораздо большей кучки прессы двинулась на Кремль.
GA8A6413.jpg

19. Здесь хорошо видно соотношение снимающих и собственно участвующих.
GA8A6418.jpg

20. Процессия угрожающе шагает по весеннему бульвару.
GA8A6420.jpg

21. Спускаемся в подземный переход.
GA8A6422.jpg

22. Выходим из подземного перехода.
GA8A6428.jpg

23. Вокруг Ильинки такая картина.
GA8A6429.jpg

24. Полиция вежливо, но настойчиво требует идти строго по размеченному маршруту. Иначе расстрел.
GA8A6431.jpg

25. В переулке, ведущем в приёмную Администрации тоже полно зевак и прессы. Но самих шествующих ничтожно мало.
GA8A6432.jpg

26. Ой. Дратути!
GA8A6434.jpg

27. Всё перегорожено и страждущих граждан пускают небольшими группами.
GA8A6436.jpg

28. Так, что у нас тут? Письмо? Петиция?
GA8A6437.jpg

29. Вот он - момент истины. Активисты передают послание в недра Администрации.
GA8A6444.jpg

30. Дело сделано и можно теперь "выйти к народу".
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31. Отчёт о проделанной работе.
GA8A6451.jpg

32.
GA8A6454.jpg

33.
GA8A6460.jpg

34. Уже по окончании акции всё ещё продолжались горячие дебаты о судьбах Родины.
GA8A6459.jpg

35. Мда...
GA8A6490.jpg

36. Ну а в завершение к людям, терзаемая многочисленными фотокорреспондентами, вышла главная звезда мероприятия - координатор "Открытой России" Мария Баронова. Собственно, кроме неё, каких-то ещё значимых людей именно из этой организации я так и не заметил.
GA8A6482.jpg

37. После этого всего, потолкавшись ещё какое-то время, оппозиционеры пошли гулять на Красную площадь.
GA8A6492.jpg

Вот такие дела. Даже никого не задержали. А Ходорковскому за его дебют по "выводу людей на улицы" можно поставить жирную двойку. Грустный цирк.

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194 comments :
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yaroslav_gunin
2017-04-30 09:06 am (UTC)
У нас вообще 20 человек собралось!
(Reply) (Thread) (Expand)
superzz
2017-04-30 09:55 am (UTC)
Прям силище стоит за этим беглым олигархом))) Так ему и надо. Пусть уроком будет, что не ведется народ на его лозунги, не верят ему совсем.
(Reply) (Parent) (Thread)
iulla
2017-04-30 09:53 am (UTC)
Да это сам Ходорковский уже надоел уже хуже горькой редьки. Сколько можно пытаться подлить там со стороны? Народ давно это понял и потому никто не пришел на его митинг.
(Reply) (Thread) (Expand)
aleshafoma
2017-04-30 09:57 am (UTC)
Как-то скучно даже, никого не задержали, треша не было) Вот если бы Навальный вышел, вот то веселуха была бы, его бы точно обязательно в автозак затолкали))) Потом фотки по всему интернету бы обсуждались. А тут тухляк полнный
(Reply) (Thread)

треша не было

logos
2017-04-30 11:09 pm (UTC)
Мне кажется, всё очень просто. Власти сознательно не стали устраивать серьёзных столкновений с участниками, учитывая, что на 1 мая тоже запланированы разные массовые мероприятиях на улицах, которые могли бы превратиться в демонстрации протеста.
(Reply) (Parent) (Thread)
vroosnka
2017-04-30 10:00 am (UTC)
Одни журналисты с фотоаппаратами и все. Это похоже был митинг блогеров и журналистов) Пофоткали друг-друга и домой пошли))
(Reply) (Thread)
n1nok
2017-04-30 11:11 am (UTC)
Еще полиции нагнали больше чем протестующих, кто-то же прессу пригласил и сказал что будет интересно. Скучно получилось. Интересно они деньги уже получили за это шествие.
(Reply) (Parent) (Thread)
baxis
2017-04-30 10:03 am (UTC)
Наверняка Ходорковский скажет, что кто-то или что-то ему помешало собрать миллионный митинг. Вряд ли он признает, что настолько слаб и что ему совсем никто не верит.
(Reply) (Thread)
konstantin_vikt
2017-04-30 04:47 pm (UTC)
Путин запретил бюджетникам выходить на этот митинг под страхом расстрела.
инфа 146%
(Reply) (Parent) (Thread)
zetosy
2017-04-30 10:08 am (UTC)
Ту тупые :)))) заняться нечем людям, шли бы работать или ехали бы в лес отдыхать клоуны блин.
(Reply) (Thread)
nasedkin
2017-04-30 10:09 am (UTC)
Каждый отдыхает как хочет...
(Reply) (Parent) (Thread)
adikccg
2017-04-30 10:10 am (UTC)
Дебилы несогласные, слов просто нет! Сами то что нибудь для благополучия в стране сделали? И мыша Ходарковский из укрытия смуту наводит.
(Reply) (Thread)
ringis
2017-04-30 11:22 am (UTC)
Да ладно тебе у каждого своя правда, пусть добиваются своей, их меньшинство все равно.
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yugovsis
2017-04-30 10:14 am (UTC)
А если сторонники Путина соберутся) мало места всем будет. Мне кажется что 95-98% за Путина у нас в РФ. Но и таких оппозиционеров надо иметь, они не дают расслаблятся власти.
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rigostal
2017-04-30 11:06 am (UTC)
Этого и не понадобится, итак понятно что будет во много раз больше. Просто есть люди которые хотят взорвать страну изнутри, увы это провал и лишняя трата денег и времени.
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swerina
2017-04-30 10:17 am (UTC)
И Варламов среди них, так он с теми кому #надоел или от прессы? Не нравится он мне, мутный типчик.
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rosiky
2017-04-30 10:43 am (UTC)
Он наполовину и там и там. Мало в него зеленкой пульнули :) Топовый блогер он у нас;)
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protopopp
2017-04-30 10:20 am (UTC)
Весь профсоюз политических онанистов собрался ............................
(Reply) (Thread)
perepelitsyn
2017-05-01 04:48 am (UTC)
Одни евреи, да...
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Gloria Bushueva
2017-04-30 10:22 am (UTC)
По мне так замены Путину пока нет, а вот Медведева бы на Шойгу сменить было бы хорошо.
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soffur
2017-04-30 02:21 pm (UTC)
Не получится.Медведь с шакалами в одном стаде не уживется.
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agncy
2017-04-30 10:25 am (UTC)
Как то нейтрально отношусь к таким акциям, пусть ходят спокойно, а вот если начнут пакостить в СИЗО всех.
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lussinij
2017-04-30 10:39 am (UTC)
Нельзя к ним нейтрально относится, такие могут вторую Болотную устроить. Взяли моду митинговать, хреново живется делай лучше, начните с себя.
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livejournal
2017-04-30 10:30 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal центрального региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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biberik
2017-04-30 10:50 am (UTC)
А по ТВ не говорили ничего толком. Только вот инет кипит, собрались, собрались, нормальный народ на такое не пойдет.
(Reply) (Thread)
ipolery
2017-04-30 11:49 am (UTC)
СМИ такие вещи умалчивает, это рядовое событие в столице. Чем меньше освещают, тем меньше ходят. Запретили бы вообще такое и всё.
(Reply) (Parent) (Thread)
Alexei Akustev
2017-04-30 10:53 am (UTC)
А почему должны рассматривать их бумажки, там что 100 тыс подписей?
(Reply) (Thread)
ferreky
2017-04-30 10:55 am (UTC)
Таким образом пробивают почву перед выборами президента, выводят из себя всех, можно сказать ищут слабые места.
(Reply) (Thread)
jogasw
2017-04-30 10:59 am (UTC)
Надо же с такого большого города как Москва нашлось с десяток человек которые согласились идти. Нужна им просто картинка, что бы показать Западным людям что Путина хотят убрать и тысячи людей жаждут этого. 100% так.
(Reply) (Thread)
jivoiy2016
2017-04-30 11:51 am (UTC)
Согласен запад жаждит скинуть Путина, жаль нельзя надавить на него теперь, а то бы с удовольствием сделали это.
(Reply) (Parent) (Thread)
lerovy2
2017-04-30 11:02 am (UTC)
Вот так вот помиловал Путин Хадорковского, тот теперь гадит ему. Не делай добра не получишь зла!
(Reply) (Thread)
trubadur70
2017-04-30 11:15 am (UTC)
На 20 киргиз с плакатиком понравился
(Reply) (Thread)
rigostal
2017-04-30 11:17 am (UTC)
Они интересно идейные или всё же купленные. У некоторых из них это работа, освоение западных денег, ну и Хадарковского тоже, другим то что не нравится.
(Reply) (Thread)
trubadur70
2017-04-30 11:17 am (UTC)
Вывод: "Слава Великому Вождю Путину"
(Reply) (Thread)
soffur
2017-04-30 02:27 pm (UTC)
Не надо стебаться,пока альтернативы нет. Ни Ходорковский,ни Навальный,ни Мальцев,ни Касьянов явно не тянут на пост президента.Кто?
А пока никто.Нет адекватного кандидата. Поэтому весь Ваш сарказм засуньте себе....ну сами понимаете куда.
(Reply) (Parent) (Thread)
qultiy
2017-04-30 11:20 am (UTC)
Как же такая большая тусовка и без Навального обошлась, не справедливо. Хоть бы еще на 15 суток бы забрали.
(Reply) (Thread)
ringis
2017-04-30 11:23 am (UTC)
Первая вылазка олигарха? Думает вкинул денег и за ним миллионы поползли ) Неудачник он по жизни.
(Reply) (Thread)
ypicol
2017-04-30 11:32 am (UTC)
До зоны он жил в шоколаде, теперь полоса у него черная идет. Какая то зебра у него не полосатая.
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tolipof
2017-04-30 11:29 am (UTC)
Какой грозный полкан идет, аж страх нагоняет на окружающих. Люди нтересные собрались, спасибо за фотки прекрасные.
(Reply) (Thread)
bolpoz
2017-04-30 11:35 am (UTC)
Жалкое зрелище. Журналисты думали придут и там будет жаренное, ан нет мало денег на прогулку выделили. По стране сколько интересно народу собралось?
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dizolq
2017-04-30 11:39 am (UTC)
Тут думаю только бесплатники пришли, иначе бы больше народу было.
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