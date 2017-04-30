Акция #НАДОЕЛ в Москве (ДРУГИЕ ФОТО)

Как известно, накануне в Москве, как и в других крупных городах, прошла акция под названием "Надоел", организованная "Открытой Россией" Михаила Ходорковского и призванная достучаться до Путина с призывом не выдвигаться на следующий президентский срок. Вот каков был основной посыл этого мероприятия со слов активистов: "Тучные нефтяные годы обогатили друзей президента (Тимченко, Сечина, Ротенберга и т.д.), а вся остальная Россия так и осталась почти по всем показателям на уровне стран третьего мира. Мы можем не только сказать — кто нам #надоел, но и выгнать жуликов и воров со своих насиженных мест!" Звучит грозно!
1. Итак, ближе к 14.00 люди стали собираться на Славянской площади с целью дойти до приёмной Администрации президента и передать соответствующие петиции. Народу было ничтожно мало, подавляющая часть присутствующих - пресса.
2. Одни из главных действующих лиц - оппозиционер Марк Гальперин (в центре) и активист "Партии 5 декабря" Владимир Залищак (справа).
3. И ещё несколько человек. На одного активиста десяток журналистов.
4. Конечно же не обошлось без вечных спутников подобных мероприятий - "бойцов" из движения SERB и НОД.
5. Периодически начинались перепалки с собравшимися, но они совершенно не были агрессивными, скорее саркастическими.
6.
7. А вот и Мария Катасонова из НОД.
8. Дискуссия поколений.
9. На "народных сходах" всегда можно встретить множество фриков и прочих колоритных персонажей.
10.
11.
12. Не обошлось и без откровенно маргинальных элементов.
13. Дедушка божий одуванчик - завсегдатай акций и митингов.
14. Рассерженные горожане.
15.
16. Но вдруг, откуда ни возьмись...
17. "Уважаемые граждане! Ваш митинг не согласован! Просьба покинуть площадь! Не мешайте проходу граждан!"
18. Потолкавшись ещё какое-то время, кучка активистов в сопровождении гораздо большей кучки прессы двинулась на Кремль.
19. Здесь хорошо видно соотношение снимающих и собственно участвующих.
20. Процессия угрожающе шагает по весеннему бульвару.
21. Спускаемся в подземный переход.
22. Выходим из подземного перехода.
23. Вокруг Ильинки такая картина.
24. Полиция вежливо, но настойчиво требует идти строго по размеченному маршруту.
25. В переулке, ведущем в приёмную Администрации тоже полно зевак и прессы. Но самих шествующих ничтожно мало.
26. Ой. Дратути!
27. Всё перегорожено и страждущих граждан пускают небольшими группами.
28. Так, что у нас тут? Письмо? Петиция?
29. Вот он - момент истины. Активисты передают послание в недра Администрации.
30. Дело сделано и можно теперь "выйти к народу".
31. Отчёт о проделанной работе.
32.
33.
34. Уже по окончании акции всё ещё продолжались горячие дебаты о судьбах Родины.
35. Мда...
36. Ну а в завершение к людям, терзаемая многочисленными фотокорреспондентами, вышла главная звезда мероприятия - координатор "Открытой России" Мария Баронова. Собственно, кроме неё, каких-то ещё значимых людей именно из этой организации я так и не заметил.
37. После этого всего, потолкавшись ещё какое-то время, оппозиционеры пошли гулять на Красную площадь.
Вот такие дела. Даже никого не задержали. А Ходорковскому за его дебют по "выводу людей на улицы" можно поставить жирную двойку. Грустный цирк.
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треша не было
инфа 146%
А пока никто.Нет адекватного кандидата. Поэтому весь Ваш сарказм засуньте себе....ну сами понимаете куда.