Ежегодное фрик-шоу в Москве. ФОТО

Как-то странно. Вроде бы в этом году отмечается 50-летний (!) юбилей знаменитого "Лета любви", а ни слуху об этом, ни духу. Видно, совсем другие времена и заботы нынче. А ведь как всё начиналось - свободная любовь, психоделическая музыка (и соответствующие ей вещества), протесты против войны во Вьетнаме - это был тот ещё "майдан". Причём, не только в США, но и в СССР. Остались ли ещё отголоски того яркого и по-своему прекрасного периода сегодня?
1. Отголоски эти уже много лет напоминают о себе ежегодной тусовкой в парке Царицыно. Каждое 1-е июня со всех уголков Москвы и ближнего Подмосковья сюда стекается альтернативщики, основное ядро которых составляют неохиппи. Впрочем, в этот раз народу было совсем немного.
2. Мне есть с чем сравнивать, с 90-х годов я каждый год (если нахожусь в Москве) навещаю это мероприятие в надежде лишний раз пообщаться со старыми приятелями. Но вчера почти никого из них не встретил. А ведь случались времена, когда яблоку некуда было упасть и движение завершалось глубоко заполночь.
3. Но сценарий всё тот же. Традиционные хороводы, например.
4.
5. Кучкование на траве групп по интересам.
6. И чем больше проходит лет, тем меньше традиционных хипповых персонажей. Всё более пёстрый салат из других, в том числе, совсем молодых субкультур.
7. В этом году особенно модны барахолки, где каждый может купить-продать что-нибудь ненужное.
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9. Как и на любом фестивале, на царицынской поляне всегда многоголосье музыкальных экзерсисов.
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12.
13. И снова какая-то "блошка".
14. 2017-й год. Хиппятник обрастает современными технологиями.
15. Лица.
16.
17. Те, кого принято называть "олдовыми". Хотя, допускаю, что этим ребятам не так уж много лет - просто образ жизни у многих накладывает печальный отпечаток на их внешность.
18. А вот "племя младое незнакомое". ЧУдное и чуднОе.
19.
20. Вот это, конечно, прекрасно.
21. На волне глобального проникновения на российскую сцену всевозможных мировых мюзиклов, странно было бы ожидать, что подобная тенденция не проявится в Царицыне.
22. Какой-то грустный... солдатик? Кто это? Зачем здесь?
23. Волосяное разноцветье добавляет колорита празднику.
24.
25.
26.
27. Любовь повсюду.
28.
29. А это явно хиппаны конца 80-х начала 90-х, мои ровесники.
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31. Ну и всё же попадаются ветераны.
32. Наверняка помнящие то самое Лето Любви 1967-го.
33. В общем, отличная и очень символичная традиция. Ведь 1 июня - Международный день защиты детей.
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А главное - ни одного злого, агрессивного лица. Хорошие лица, живые.
весело и хуй с ним)))
Почти гей-парад. Страшные как атомная война. Особенно непонятны затесавшиеся мужики 30-40+ лет.
Правда в итоге они оказываются точно в таком же стаде, просто ярком. Но это уже нюансы ))
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Edited at 2017-06-02 01:23 pm (UTC)