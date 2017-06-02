Ежегодное фрик-шоу в Москве. ФОТО

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Как-то странно. Вроде бы в этом году отмечается-летний (!) юбилей знаменитого "Лета любви", а ни слуху об этом, ни духу. Видно, совсем другие времена и заботы нынче. А ведь как всё начиналось - свободная любовь, психоделическая музыка (и соответствующие ей вещества), протесты против войны во Вьетнаме - это был тот ещё "майдан". Причём, не только в США, но и в СССР. Остались ли ещё отголоски того яркого и по-своему прекрасного периода сегодня?1. Отголоски эти уже много лет напоминают о себе ежегодной тусовкой в парке Царицыно. Каждое 1-е июня со всех уголков Москвы и ближнего Подмосковья сюда стекается альтернативщики, основное ядро которых составляют неохиппи. Впрочем, в этот раз народу было совсем немного.2. Мне есть с чем сравнивать, с 90-х годов я каждый год (если нахожусь в Москве) навещаю это мероприятие в надежде лишний раз пообщаться со старыми приятелями. Но вчера почти никого из них не встретил. А ведь случались времена, когда яблоку некуда было упасть и движение завершалось глубоко заполночь.3. Но сценарий всё тот же. Традиционные хороводы, например.4.5. Кучкование на траве групп по интересам.6. И чем больше проходит лет, тем меньше традиционных хипповых персонажей. Всё более пёстрый салат из других, в том числе, совсем молодых субкультур.7. В этом году особенно модны барахолки, где каждый может купить-продать что-нибудь ненужное.8.9. Как и на любом фестивале, на царицынской поляне всегда многоголосье музыкальных экзерсисов.10.11.12.13. И снова какая-то "блошка".14. 2017-й год. Хиппятник обрастает современными технологиями.15. Лица.16.17. Те, кого принято называть "олдовыми". Хотя, допускаю, что этим ребятам не так уж много лет - просто образ жизни у многих накладывает печальный отпечаток на их внешность.18. А вот "племя младое незнакомое". ЧУдное и чуднОе.19.20. Вот это, конечно, прекрасно.21. На волне глобального проникновения на российскую сцену всевозможных мировых мюзиклов, странно было бы ожидать, что подобная тенденция не проявится в Царицыне.22. Какой-то грустный... солдатик? Кто это? Зачем здесь?23. Волосяное разноцветье добавляет колорита празднику.24.25.26.27. Любовь повсюду.28.29. А это явно хиппаны конца 80-х начала 90-х, мои ровесники.30.31. Ну и всё же попадаются ветераны.32. Наверняка помнящие то самое Лето Любви 1967-го.33. В общем, отличная и очень символичная традиция. Ведь 1 июня - Международный день защиты детей.