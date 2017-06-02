В клинике 2

nasedkin

БЛОГ ВИЗУАЛЬНЫХ ОСКОЛКОВ

Иллюстрированный журнал Алексея Наседкина

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Ежегодное фрик-шоу в Москве. ФОТО
В клинике 2
nasedkin
June 2nd, 11:00
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Как-то странно. Вроде бы в этом году отмечается 50-летний (!) юбилей знаменитого "Лета любви", а ни слуху об этом, ни духу. Видно, совсем другие времена и заботы нынче. А ведь как всё начиналось - свободная любовь, психоделическая музыка (и соответствующие ей вещества), протесты против войны во Вьетнаме - это был тот ещё "майдан". Причём, не только в США, но и в СССР. Остались ли ещё отголоски того яркого и по-своему прекрасного периода сегодня?


1. Отголоски эти уже много лет напоминают о себе ежегодной тусовкой в парке Царицыно. Каждое 1-е июня со всех уголков Москвы и ближнего Подмосковья сюда стекается альтернативщики, основное ядро которых составляют неохиппи. Впрочем, в этот раз народу было совсем немного.
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2. Мне есть с чем сравнивать, с 90-х годов я каждый год (если нахожусь в Москве) навещаю это мероприятие в надежде лишний раз пообщаться со старыми приятелями. Но вчера почти никого из них не встретил. А ведь случались времена, когда яблоку некуда было упасть и движение завершалось глубоко заполночь.
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3. Но сценарий всё тот же. Традиционные хороводы, например.
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4.
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5. Кучкование на траве групп по интересам.
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6. И чем больше проходит лет, тем меньше традиционных хипповых персонажей. Всё более пёстрый салат из других, в том числе, совсем молодых субкультур.
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7. В этом году особенно модны барахолки, где каждый может купить-продать что-нибудь ненужное.
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8.
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9. Как и на любом фестивале, на царицынской поляне всегда многоголосье музыкальных экзерсисов.
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10.
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11.
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12.
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13. И снова какая-то "блошка".
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14. 2017-й год. Хиппятник обрастает современными технологиями.
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15. Лица.
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16.
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17. Те, кого принято называть "олдовыми". Хотя, допускаю, что этим ребятам не так уж много лет - просто образ жизни у многих накладывает печальный отпечаток на их внешность.
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18. А вот "племя младое незнакомое". ЧУдное и чуднОе.
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19.
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20. Вот это, конечно, прекрасно.
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21. На волне глобального проникновения на российскую сцену всевозможных мировых мюзиклов, странно было бы ожидать, что подобная тенденция не проявится в Царицыне.
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22. Какой-то грустный... солдатик? Кто это? Зачем здесь?
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23. Волосяное разноцветье добавляет колорита празднику.
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24.
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25.
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26.
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27. Любовь повсюду.
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28.
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29. А это явно хиппаны конца 80-х начала 90-х, мои ровесники.
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30.
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31. Ну и всё же попадаются ветераны.
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32. Наверняка помнящие то самое Лето Любви 1967-го.
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33. В общем, отличная и очень символичная традиция. Ведь 1 июня - Международный день защиты детей.
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68 comments :
( 68 comments Что скажете? )
sisj
2017-06-02 08:01 am (UTC)
Вот они какие
(Reply) (Thread)
yabarmalei
2017-06-02 06:19 pm (UTC)
разноцветные
(Reply) (Parent) (Thread)
shaltay_boltay
2017-06-02 08:02 am (UTC)
все курят, ужас!
(Reply) (Thread)
nasedkin
2017-06-02 08:09 am (UTC)
И вейпят. Вот тоже мода.
(Reply) (Parent) (Thread)
warsh
2017-06-02 08:11 am (UTC)
Парня на снимке №24 видел в субботу на Арбате.
(Reply) (Thread)
nasedkin
2017-06-02 08:12 am (UTC)
Неудивительно :)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
shewolf_org
2017-06-02 08:21 am (UTC)
Вчера погодка была не ахти.
(Reply) (Thread)
nasedkin
2017-06-02 08:24 am (UTC)
Когда это останавливало?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
livejournal
2017-06-02 09:29 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal центрального региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
Nowik
2017-06-02 09:35 am (UTC)
ну что сказать...бедные фрики.столько приходится труда приложить.чтоб тебя не дай бог за обыкновенного нормального человека не приняли)))
(Reply) (Thread)
nasedkin
2017-06-02 09:37 am (UTC)
Пусть развлекаются, ничего в этом плохого нет.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Влад Дражников
2017-06-02 10:00 am (UTC)
Да ладно, разве это фрики? Фрики свои яйца к брусчатке прибивают, а это - нормальная современная молодежь и нормальные олдскульные дядьки!
(Reply) (Thread) (Expand)
salomon9
2017-06-02 10:46 am (UTC)
то художники
(Reply) (Parent) (Thread)
nefigasse
2017-06-02 10:03 am (UTC)
На фото №20 как пушбу то разнесло...
(Reply) (Thread)
Александр Голубев
2017-06-02 10:24 am (UTC)
У некоторых лица откровенных даунов. В медицинском смысле.
(Reply) (Thread)
kapitolina_66
2017-06-02 10:35 am (UTC)
Славные такие, забавные)).
А главное - ни одного злого, агрессивного лица. Хорошие лица, живые.
(Reply) (Thread) (Expand)
nasedkin
2017-06-02 10:41 am (UTC)
И вот это радует.
(Reply) (Parent) (Thread)
salomon9
2017-06-02 10:45 am (UTC)
а почему все здешние бабы такие чмары?
(Reply) (Thread)
shu_kositskaya
2017-06-02 11:57 am (UTC)
Ваше фото в студию - сравним чмар с эталоном красоты.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
bi_key
2017-06-02 11:12 am (UTC)
круто)))) классные молодые яркие, обожаю преобожаю
(Reply) (Thread)
salomon9
2017-06-02 12:04 pm (UTC)
вообще то молодость их единственное достоинство и то через пяток лет пропадет
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
push_gun
2017-06-02 11:29 am (UTC)
ну... у каждого свои радости
весело и хуй с ним)))
(Reply) (Thread)
sen_semilia
2017-06-02 11:54 am (UTC)
и не подумаешь ведь, что это у нас :-)
(Reply) (Thread)
redneck_yankee
2017-06-02 12:01 pm (UTC)

Почти гей-парад. Страшные как атомная война. Особенно непонятны затесавшиеся мужики 30-40+ лет.
(Reply) (Thread)
18_berez
2017-06-02 03:31 pm (UTC)
В таких тусовках обычны психические расстройства. Там половина - веганы, эзотерики, феминистки, бисексуалы, гомосексуалисты и пр. и пр. Там самое главное - отличаться от серого стада, быть не таким как все. Даже если для этого приходится трахаться с лицами одного с тобой пола. Цель оправдывает средства.
Правда в итоге они оказываются точно в таком же стаде, просто ярком. Но это уже нюансы ))
(Reply) (Parent) (Thread)
scanc2015
2017-06-02 12:21 pm (UTC)
И, когда, вдруг, к кому ни будь из них, подойдет дяденька или тетенька и скажет- одень костюм и иди работай, за деньги (нормальные), сбрей бороденку, подстригись нормально т.д. Как вы думаете, что ответит хиппихипстернеформал и прочее говно? Скажет нет?
(Reply) (Thread)
nasedkin
2017-06-02 12:34 pm (UTC)
Не "одень", а "надень".
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
livejournal
2017-06-02 12:31 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-06-02 12:31 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
qwerty4507
2017-06-02 12:32 pm (UTC)
Что-то не по нашему, где шашлык из Бобика где водка, где облеванные и обассаные тела в грязи, не не по россиянки это!
(Reply) (Thread)
rickytrane
2017-06-02 12:59 pm (UTC)
Чёт какой то грустный фестиваль. У нас в СпБ такие каждые выходные при хорошей погоде в Удельном парке происходят)
(Reply) (Thread)
nasedkin
2017-06-02 01:06 pm (UTC)
На самом деле, очень весёлый.
(Reply) (Parent) (Thread)
interius_pacem
2017-06-02 01:04 pm (UTC)
Казалось, что неформалы вымерли еще в 90-х. А тут нате. Цветной хаер, джинса...Непонятно зачем чувак нацепил колготки в сеточку.
(Reply) (Thread)
nasedkin
2017-06-02 01:07 pm (UTC)
Нравится ему так.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
v_dokumentiki
2017-06-02 01:17 pm (UTC)
Если раньше были хиппари, то "племя младое" - обычные педики.
(Reply) (Thread)
v_dokumentiki
2017-06-02 01:20 pm (UTC)


Edited at 2017-06-02 01:23 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
vjuuuga
2017-06-02 01:25 pm (UTC)
Прикольные...... Что-то в них есть
(Reply) (Thread)
pezda_hollywuda
2017-06-02 05:04 pm (UTC)
ой, хочешь попробовать потусить с бомжами?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
f_l_o_e
2017-06-02 01:55 pm (UTC)
Чертовы хиппи! Патлатые наркоманы!
(Reply) (Thread)
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Антресоль

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