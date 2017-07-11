В клинике 2

nasedkin

БЛОГ ВИЗУАЛЬНЫХ ОСКОЛКОВ

Иллюстрированный журнал Алексея Наседкина

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Антон Носик. Прощание
В клинике 2
nasedkin
July 11th, 15:00
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Фото Георгий Малец


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8 comments :
( 8 comments Что скажете? )
  • 1
pipesmokerrus
2017-07-11 12:08 pm (UTC)
Вечная память и пусть земля ему будет пухом! Замечательный был человек!
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-07-11 01:33 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal центрального региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
micha1520
2017-07-11 01:50 pm (UTC)
Как из Иордана окатило...
(Reply) (Thread)
eddy_tester
2017-07-11 03:04 pm (UTC)
Одним dolboeb-ом на этом свете меньше.Мартышка отдуплилась.
(Reply) (Thread)
eddy_tester
2017-07-11 06:12 pm (UTC)
Увы,да...Сегодня закатали мескалинового наркомана бетоном.
(Reply) (Parent) (Thread)
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Антресоль

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