Антон Носик. Прощание

Фото Георгий Малец
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Рад приветствовать вас на страницах этого блога! Давайте знакомиться. Меня зовут Алексей Наседкин. Родился-вырос-живу-работаю в Москве. Врач,…
ОГЛАВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МОИХ ПУТЕШЕСТВИЙ: Россия Белоруссия Италия Китай Индия Германия Лихтенштейн Швейцария Чехия…
Не секрет, что, отправляясь в дальнюю дорогу на автомобиле, путешественники зачастую не предусматривают всех возможных рисков. Так, например,…
Искусство Ильи Глазунова конечно же довольно противоречиво и всегда вызывало самые разные оценки, как со стороны простого зрителя, так и коллег по…
Вот и ушёл ещё один человек. Про Антона Борисовича Носика можно говорить долго и совершенно полярные вещи. Однако, следует со стопроцентной…
Показанные недавно в Москве на Урбанистическом форуме "новые хрущёвки" взбаламутили (в том числе, и в интернете) такой общественный резонанс,…
В Википедию и прочие академические источники заглядывать не будем, там формально всё разложено по полочкам. Просто термин "русофобия" в…
Вообще, надо сказать, завораживающая такая картинка. В ней есть определённое настроение. Давайте попробуем придумать ей название? А если есть тут…
Так сложилось, что опыт автопутешествий у меня хоть и есть, но относительно небольшой. Максимально, куда приходилось отправляться на собственном…
Совсем что ли?