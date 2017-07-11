Антон Носик. Прощание

наседкин.жж.рф Рад приветствовать вас на страницах этого блога! Давайте знакомиться. Меня зовут Алексей Наседкин. Родился-вырос-живу-работаю в Москве. Врач,…

МИР БЕЗ ГРАНИЦ ОГЛАВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МОИХ ПУТЕШЕСТВИЙ: Россия Белоруссия Италия Китай Индия Германия Лихтенштейн Швейцария Чехия…

Как выжить на дороге в путешествии Не секрет, что, отправляясь в дальнюю дорогу на автомобиле, путешественники зачастую не предусматривают всех возможных рисков. Так, например,…

На кого больше всего похож Илья Глазунов Искусство Ильи Глазунова конечно же довольно противоречиво и всегда вызывало самые разные оценки, как со стороны простого зрителя, так и коллег по…

Ну что ж ты так, Антон Борисович... Вот и ушёл ещё один человек. Про Антона Борисовича Носика можно говорить долго и совершенно полярные вещи. Однако, следует со стопроцентной…

Логово урбанистов Показанные недавно в Москве на Урбанистическом форуме "новые хрущёвки" взбаламутили (в том числе, и в интернете) такой общественный резонанс,…

Русофобия В Википедию и прочие академические источники заглядывать не будем, там формально всё разложено по полочкам. Просто термин "русофобия" в…

Атмосфера Вообще, надо сказать, завораживающая такая картинка. В ней есть определённое настроение. Давайте попробуем придумать ей название? А если есть тут…