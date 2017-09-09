В клинике 2

nasedkin

БЛОГ ВИЗУАЛЬНЫХ ОСКОЛКОВ

Иллюстрированный журнал Алексея Наседкина

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Так вот он какой - парк Зарядье (ФОТО)
В клинике 2
nasedkin
September 9th, 19:00
GA8A8229.jpg

Вот и настал исторический момент - сегодня наконец-то с помпой открыли ставший уже знаменитым и даже пафосным парк Зарядье, как говорят, уникальное общественное пространство в центре Москвы. Несмотря на то, что вход туда пока только по приглашениям и для прессы - l'agiotage он вызывает невиданный, огромное количество народу толпится сегодня у рамок металлодетекторов. Представляю, что будет послезавтра, когда парк предстанет доступным всем желающим, поэтому рекомендую не торопиться недельку-другую. А пока предлагаю посмотреть фотографии.


Для справки: Парк построен в 2014—2017 годы по проекту консорциума во главе с нью-йоркским архитектурным бюро Diller Scofidio + Renfro c ландшафтными архитекторами Hargreaves Associates, и московскими урбанистами Citymakers, выигравшими в 2013 году международный конкурс на разработку ландшафтно-архитектурной концепции территории. Считается, что проект полностью профинансирован из городского бюджета и, по данным на 2017 год, оценён в 22—27 млрд рублей. И, судя по тому, что сегодня всем желающим бесплатно раздавали мороженое - в эти цифры верится легко :)

1. При входе со стороны Васильевского спуска взору сразу же предстают невиданные футуристические сооружения, как, например вот этот Медиацентр, где находятся медиакомплексы "Полёт" и "Машина времени" с параболическим и панорамным экранами, а также информационный центр для туристов.
GA8A8222.jpg

2. Ещё один инопланетный объект. О его содержимом чуть ниже.
GA8A8244.jpg

3. Доминантой парка можно считать большой концертный зал - наполовину открытый, который полностью будет завершён в следующем году.
GA8A8233.jpg

4. Зал представляет собой холм, наверху которого под специальной стеклянной "корой" (уникальной конструкцией площадью более 8000 квадратных метров) создана зона искусственного климата. Летом здесь должно быть прохладно, а зимой теплее, чем на открытом воздухе.
GA8A8234.jpg

5. Ещё одно интересное архитектурное решение - Парящий мост, который (представьте) парит над набережной, но при этом не имеет никаких опор и поддерживающих конструкций. С сегодняшнего дня ещё одна столичная смотровая площадка. За такие фотогеничнейшие доски, пропитанные морилкой а-ля эбеновое дерево, я готов простить столичной мэрии многое.
GA8A8235.jpg

6. Отсюда теперь открываются два новых вида на город, которых раньше не было.
GA8A8237.jpg

7. Ждём тонны новых туристических фоточек Москвы и миллионы селфи на фоне.
GA8A8238.jpg

8. Ну вот таких, например. Норм?
GA8A8236.jpg

9. Вот вам, кстати, и новый "сотовый" вид плитки. Будем надеяться, что она продержится энное количество лет без переделки.
GA8A8223.jpg

10. А вообще, сложновато представить, что ещё относительно недавно на этом месте была гостиница "Россия". Теперь же - несколько участков природной растительности. Леса, степи, луга - всё в одном флаконе. Сколько это красота проживёт?
GA8A8221.jpg

11. То берёзка...
GA8A8226.jpg

12. То рябина... Кстати, видите, плитку уже растаскивают. Или не доложили. Может дизайн такой просто?
GA8A8242.jpg

13.
GA8A8231.jpg

14. Можно забраться на небольшой искусственный холм прямо по траве, не боясь всяческих "по газонам не ходить" и полюбоваться непривычными видами. Я, правда, так пока и не понял - что это за многочисленные металлические кругляши. Кто знает?
GA8A8228.jpg

15. Это всё, что сохранилось от старого Зарядья.
GA8A8230.jpg

16.
GA8A8232.jpg

17. Футуристическое кафе.
GA8A8240.jpg

18. Кадр из знаменитого научно-популярного фильма "Жизнь после людей".
GA8A8241.jpg

19. Нет, как ни крути, всё это гораздо лучше и приятнее, нежели то, что было ещё несколько лет назад.
GA8A8239.jpg

20. Остаётся притащить из дома переносные грили и мангалы и устраивать пикники. Но это вряд ли.
GA8A8243.jpg

21. А вот это что за подземелья? Ах да - здесь будет подземный музей с коллекцией предметов конца XIV - начала XVIII вв.
GA8A8249.jpg

22. Возвращаемся к содержимому обтекаемых архитектурных сооружений. Вот, например, так называемое "Заповедное посольство" - научно-познавательный центр с Флорариумом, представляющим собой многоуровневую оранжерею с искусственным климатом и коллекцией тропических растений.
GA8A8245.jpg

23. А это ставшая заранее знаменитой "Ледяная пещера", где посетители смогут погрузиться в атмосферу Крайнего Севера. Правда, она пока закрыта. Созревает.
GA8A8246.jpg

24. Вход в неё будет осуществляться через специальный шлюз.
GA8A8247.jpg

25. Разумеется, в парке пока ещё много всяких загадочных недоделок.
GA8A8250.jpg

26. Это и немудрено - объект, как у нас принято, было приказано сдать к концу пятилетки ко Дню города, поэтому строили авральными темпами, впопыхах.
GA8A8253.jpg

27. Остаётся только надеяться, что этот замечательный по сути проект, во-первых, в кои-то веки нормально доведут до логического завершения, а во-вторых - он не начнёт разваливаться через пару лет.
GA8A8254.jpg

28. Согласитесь ведь - это уникальное лаунж-пространство посреди шумного суетливого мегаполиса.
GA8A8248.jpg

29.
GA8A8252.jpg

Как вам парк Зарядье?

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332 comments :
( 332 comments Что скажете? )
bass7013
2017-09-09 04:06 pm (UTC)
Масштабы впечатляют!
(Reply) (Thread) (Expand)
nasedkin
2017-09-09 04:23 pm (UTC)
Главное - чтобы было качественно
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
nasedkin
2017-09-09 04:23 pm (UTC)
В принципе - да
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
ykristinka
2017-09-09 04:07 pm (UTC)
Есть где погулять)
(Reply) (Thread)
sllan
2017-09-09 07:50 pm (UTC)
Самим-то не противно друг другу такие имбецильные комментарии писать?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

Так вот он какой - парк Зарядье (ФОТО)

suslik_n
2017-09-09 04:33 pm (UTC)
Заслуживает интереса. Обязательно выберемся туда с мужем. И друга из Твери уже пригласили. Как сможет приехать, пойдём вместе. Тоже хочется, чтоб не бросили достраивать после открытия, поскольку там много хороших задумок, в том числе и музейные экспозиции, и растения, и концерты. Я рада, что в кои-то веки в центре города разбили парк, а не понатыкали очередных архитектурных громадин.
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Re: Так вот он какой - парк Зарядье (ФОТО)

nasedkin
2017-09-09 04:36 pm (UTC)
Приезжайте :)
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livejournal
2017-09-09 05:34 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-09-09 05:34 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal центрального региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
dervishv
2017-09-09 05:35 pm (UTC)
А чего про мороженое не рассказал?
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nasedkin
2017-09-09 05:39 pm (UTC)
Ой, забыл. Сейчас упомяну.
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(Deleted comment)
nasedkin
2017-09-09 05:46 pm (UTC)
Вы имели в виду "P"?
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
nasedkin
2017-09-09 06:01 pm (UTC)
Рад был повидаться. Ты там долго потом зависал?
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rubus_caesius
2017-09-09 06:24 pm (UTC)
Что касается ботанической части, то мой прогноз плохой. Елки в городе почти не живут или выглядят очень хреново, если они не канадские-серебристые и иже с ними, так что их придется заменять. КажетсЯ, там еще и чернику- бруснику насовали. Эти тоже вряд ли.
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nasedkin
2017-09-09 06:26 pm (UTC)
Вот и у меня подозрения. Слишком много внимания это всё требует. А учитывая наше распиздяйство...
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podmoskva
2017-09-09 06:26 pm (UTC)
съездим попозже
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petr_mck
2017-09-09 06:32 pm (UTC)
хорошее место получилось.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-09-09 06:35 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
presnia_rus
2017-09-09 06:38 pm (UTC)
Идея строительства подобного парка в центре города, рядом с Кремлём более, чем замечательная! Отличное место для проведения митингов оппозиции! Особенно после выборов 18 марта!
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nasedkin
2017-09-09 06:43 pm (UTC)
Да уж, любопытная идея :))
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aponibolinaen
2017-09-09 06:39 pm (UTC)
Берёзки и селфи влюблённой пары - это, конечно, ми-ми-ми.
А вот безопорный свод смущает, точно ли он хорошо просчитан, учтены ли будущие снеговые нагрузки, не воровали ли на строительстве сверх допустимого.
Ибо металлоконструкции, очень такие красивые, могут иногда быть не самыми надёжными.

"Россию" снесли десять лет назад, то есть вполне себе давно.
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nasedkin
2017-09-09 06:43 pm (UTC)
А по мне так недавно :)
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