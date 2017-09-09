Так вот он какой - парк Зарядье (ФОТО)

к концу пятилетки

Я в социальных сетях:

ДОБАВИТЬ В ДРУЗЬЯ!

Вот и настал исторический момент - сегодня наконец-то с помпой открыли ставший уже знаменитым и даже пафосным парк Зарядье, как говорят, уникальное общественное пространство в центре Москвы. Несмотря на то, что вход туда пока только по приглашениям и для прессы - l'agiotage он вызывает невиданный, огромное количество народу толпится сегодня у рамок металлодетекторов. Представляю, что будет послезавтра, когда парк предстанет доступным всем желающим, поэтому рекомендую не торопиться недельку-другую. А пока предлагаю посмотреть фотографии.Для справки: Парк построен в 2014—2017 годы по проекту консорциума во главе с нью-йоркским архитектурным бюроc ландшафтными архитекторами, и московскими урбанистами, выигравшими в 2013 году международный конкурс на разработку ландшафтно-архитектурной концепции территории. Считается, что проект полностью профинансирован из городского бюджета и, по данным на 2017 год, оценён вмлрд рублей. И, судя по тому, что сегодня всем желающим бесплатно раздавали мороженое - в эти цифры верится легко :)1. При входе со стороны Васильевского спуска взору сразу же предстают невиданные футуристические сооружения, как, например вот этот Медиацентр, где находятся медиакомплексы "Полёт" и "Машина времени" с параболическим и панорамным экранами, а также информационный центр для туристов.2. Ещё один инопланетный объект. О его содержимом чуть ниже.3. Доминантой парка можно считать большой концертный зал - наполовину открытый, который полностью будет завершён в следующем году.4. Зал представляет собой холм, наверху которого под специальной стеклянной "корой" (уникальной конструкцией площадью более 8000 квадратных метров) создана зона искусственного климата. Летом здесь должно быть прохладно, а зимой теплее, чем на открытом воздухе.5. Ещё одно интересное архитектурное решение - Парящий мост, который (представьте) парит над набережной, но при этом не имеет никаких опор и поддерживающих конструкций. С сегодняшнего дня ещё одна столичная смотровая площадка. За такие фотогеничнейшие доски, пропитанные морилкой а-ля эбеновое дерево, я готов простить столичной мэрии многое.6. Отсюда теперь открываются два новых вида на город, которых раньше не было.7. Ждём тонны новых туристических фоточек Москвы и миллионы селфи на фоне.8. Ну вот таких, например. Норм?9. Вот вам, кстати, и новый "сотовый" вид плитки. Будем надеяться, что она продержится энное количество лет без переделки.10. А вообще, сложновато представить, что ещё относительно недавно на этом месте была гостиница "Россия". Теперь же - несколько участков природной растительности. Леса, степи, луга - всё в одном флаконе. Сколько это красота проживёт?11. То берёзка...12. То рябина... Кстати, видите, плитку уже растаскивают. Или не доложили. Может дизайн такой просто?13.14. Можно забраться на небольшой искусственный холм прямо по траве, не боясь всяческих "по газонам не ходить" и полюбоваться непривычными видами. Я, правда, так пока и не понял - что это за многочисленные металлические кругляши. Кто знает?15. Это всё, что сохранилось от старого Зарядья.16.17. Футуристическое кафе.18. Кадр из знаменитого научно-популярного фильма "Жизнь после людей".19. Нет, как ни крути, всё это гораздо лучше и приятнее, нежели то, что было ещё несколько лет назад.20. Остаётся притащить из дома переносные грили и мангалы и устраивать пикники. Но это вряд ли.21. А вот это что за подземелья? Ах да - здесь будет подземный музей с коллекцией предметов конца XIV - начала XVIII вв.22. Возвращаемся к содержимому обтекаемых архитектурных сооружений. Вот, например, так называемое "Заповедное посольство" - научно-познавательный центр с Флорариумом, представляющим собой многоуровневую оранжерею с искусственным климатом и коллекцией тропических растений.23. А это ставшая заранее знаменитой "Ледяная пещера", где посетители смогут погрузиться в атмосферу Крайнего Севера. Правда, она пока закрыта. Созревает.24. Вход в неё будет осуществляться через специальный шлюз.25. Разумеется, в парке пока ещё много всяких загадочных недоделок.26. Это и немудрено - объект, как у нас принято, было приказано сдатько Дню города, поэтому строили авральными темпами, впопыхах.27. Остаётся только надеяться, что этот замечательный по сути проект, во-первых, в кои-то веки нормально доведут до логического завершения, а во-вторых - он не начнёт разваливаться через пару лет.28. Согласитесь ведь - это уникальное лаунж-пространство посреди шумного суетливого мегаполиса.29.Как вам парк Зарядье?