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nasedkin

БЛОГ ВИЗУАЛЬНЫХ ОСКОЛКОВ

Иллюстрированный журнал Алексея Наседкина

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Что случилось сегодня на Тверской (фото)
В клинике 2
nasedkin
October 7th, 18:00
GA8A8606.jpg

Навальный сидит, а народ гуляет. Выходной день всё-таки, имеют право. Тем более, сегодня праздник - юбилей президента Путина. И вот как-то всё это смешалось. В гремучую смесь, я бы сказал. Сегодня в Москве, как и в десятках других городов, прошла акция, призывающая допустить Алексея Навального к выборам. По данным ГУВД, собралось всего 700 человек (почти что "никто не пришёл"), на деле же народу было в несколько раз больше. При этом, сегодняшнее мероприятие кардинально отличалось от аналогичных 26 марта и 12 июня. И вот чем.


1. Ближе к 14.00 народ стал подтягиваться к Пушкинской площади. Поначалу ничего не происходило, если не считать извечный гундёж полицейских: "Граждане, разойдитесь, не мешайте проходу других граждан".
GA8A8507.jpg

2. Периодически попадались школьники с уточками. Мило, очень мило...
GA8A8508.jpg

3. Кое-где в толпе появлялись первые плакаты, но полицейским они были не видны.
GA8A8522.jpg

4. Тренд последних месяцев - в какой-то момент на площади материализовался гражданин с российским триколором.
GA8A8516.jpg

5. К нему тут же ринулась пресса, а одним из первых был экстремальный Саша Сотник.
GA8A8518.jpg

6. Первый герой.
GA8A8530.jpg

7. О, а вот и второй! Не замечаете ничего странного?
GA8A8521.jpg

8. Постепенно каша заваривалась всё круче. Обращаем внимание на то, какое количество... нет, даже не молодёжи, а именно несовершеннолетних.
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9. Плохо это, или хорошо, судить не буду. Однако, факт - в отличие от своих родителей, они не побоялись выйти на митинг.
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10.
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11.
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12.
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13.
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14. Впрочем, были люди и постарше.
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15.
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16.
GA8A8588.jpg

17. И всё же, основную активность проявляли именно школьники.
GA8A8549.jpg

18. Сколько лет снимаю всевозможные акции, а такой "патоморфоз" наблюдаю впервые.
GA8A8552.jpg

19. Интересно, хорошо ли они знакомы с повесткой дня, да и с историей подобных мероприятий?
GA8A8555.jpg

20. Постепенно градус "политической борьбы" нарастал.
GA8A8546.jpg

21.
GA8A8547.jpg

22. А народу становилось всё больше, даже несмотря на начавшийся дождь.
GA8A8550.jpg

23. Пора...
GA8A8557.jpg

24. "Россия будет свободной!" Но когда?
GA8A8559.jpg

25. Любовь.
GA8A8561.jpg

26. И война.
GA8A8572.jpg

27. Всё смешалось.
GA8A8577.jpg

28. И всё-таки, ничего странного не замечаете?
GA8A8562.jpg

29.
GA8A8563.jpg

30. Да-да, господа полицейские, всё это время трущиеся рядом, никого не трогали!
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31. Даже несмотря на явно провокационные кричалки типа "Путин - хуйло!".
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32. "Сами держитесь там!"
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33.
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34.
GA8A8575.jpg

35.
GA8A8573.jpg

36. Селфи на фоне.
GA8A8596.jpg

37. Согласны?
GA8A8597.jpg

38. Вскоре, так и не получившие тумаков от полиции протестующие (видимо, от скуки) потянулись гулять вниз по Тверской.
GA8A8598.jpg

39. "Россия без Путина!"
GA8A8609.jpg

40. И снова тишь, да гладь. В смысле - без задержаний.
GA8A8612.jpg

41. "Космонавты" лишь дружно топали с народом по обочине. В чём же прикол? Почему такой разительный контраст с мартом и июнем?
GA8A8616.jpg

42. Забавно, что в какой-то момент граждане запели гимн России. (Сочинённый при Путине, кстати)
GA8A8618.jpg

43.
GA8A8622.jpg

44. Как бы то ни было, на подходе к Манежке, их ждал тупик.
GA8A8627.jpg

45. И куда ж теперь?
GA8A8628.jpg

46. Пошли в подземный переход, а там уж раберёмся.
GA8A8630.jpg

47. Разобрались. Часть людей развернулась и двинулась обратно на "Пушку". Весело, ничего не скажешь.
GA8A8632.jpg

48. Другие ручейки растеклись кто куда - кто-то на "чёрный двор" Госдумы, Кто-то на площадь Революции и в Александровский сад.
GA8A8634.jpg

49. Кто-то просто продолжал гулять без какой-либо цели. Красная площадь, кстати, оказалась закрыта.
GA8A8635.jpg

50. И лишь автобусы с солдатами внутренних войск и Росгвардии со зловеще задёрнутыми окнами продолжали колоннами стягиваться в центр. Такой вот московский нуар.
GA8A8637.jpg

Но, задержаний я сегодня почему-то так и не увидел. Ну и слава богу.

PS: Не знаю, правда или нет, но говорят, что после сегодняшней акции на Пушкинской площади православные совершили крестный ход, чтобы очистить это место от бесов.

Уникальная страна, уникальные люди, уникальное время...

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490 comments :
( 490 comments Что скажете? )
0chen_interesno
2017-10-07 03:03 pm (UTC)
интересно было посмотреть
(Reply) (Thread) (Expand)
nasedkin
2017-10-07 03:06 pm (UTC)
Быстро вы посмотрели...
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
vitaliy0320
2017-10-07 03:04 pm (UTC)
сколько человек примерно было?
(Reply) (Thread)
nasedkin
2017-10-07 03:06 pm (UTC)
По моим подсчётам тысячи 1.5-2, наверное.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
lv973
2017-10-07 03:05 pm (UTC)
Каждый по своему празднует День рождения президента)
(Reply) (Thread)
used_against
2017-10-07 06:16 pm (UTC)
Ну, через четыре года эти ребята будут совершеннолетними и отпразднуют еще и приход на выборы.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
0gnevo
2017-10-07 03:06 pm (UTC)
Неужели больше нечем заняться в выходной день?)
(Reply) (Thread) (Expand)
nasedkin
2017-10-07 03:07 pm (UTC)
А чем вы занимаетесь?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
strannov
2017-10-07 03:07 pm (UTC)
Да уж, веселые нынче времена)
(Reply) (Thread) (Expand)
hogzon
2017-10-07 06:52 pm (UTC)
чё таки пенты хипстеров отпиздели?
(Reply) (Parent) (Thread)
ykristinka
2017-10-07 03:08 pm (UTC)
Не очень многолюдно.
(Reply) (Thread)
nasedkin
2017-10-07 03:09 pm (UTC)
Верно, бывало и больше. Погода, наверное...
(Reply) (Parent) (Thread)
el_set2_0
2017-10-07 03:13 pm (UTC)
Дети острее чувствуют фальшь.
(Reply) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
el_set2_0
2017-10-07 03:16 pm (UTC)
Этими детьми нужно гордиться.
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alldebaran
2017-10-07 03:21 pm (UTC)
Лет через 20 они начнут заходить во власть, через 30 - прочно в ней обосновываться, а через 40 - не отдавать ее другим, более молодым. Интересно как тогда это будет выглядеть.
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nasedkin
2017-10-07 03:23 pm (UTC)
Надеюсь, прилично будет выглядеть...
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ansiana
2017-10-07 03:35 pm (UTC)
Что скажу? Детишки погуляли, подышали свежим воздухом.
(Reply) (Thread)
warsh
2017-10-07 03:45 pm (UTC)
Видимо, решили не раздувать в день варенья.
(Reply) (Thread)
nasedkin
2017-10-07 03:47 pm (UTC)
А перед инаугурацией решили раздуть? Л - логика :)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
offigeniya
2017-10-07 03:52 pm (UTC)
Использовать детей в для достижения своих целей - это мерзко!
Правильно заметил, что вряд ли они хорошо ли они знакомы с повесткой дня, да и с историей подобных мероприятий. А еще и с культурой проведения. Или я не права и все эти таблички с лозунгами они сами распечатали и заботливо вложили в файлики, чтоб дождик не замочил, заранее флагов с уточками закупили. Надо ж какие оганизованные школьники!
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del_vecchio
2017-10-07 04:16 pm (UTC)
За школьников скажите спасибо госпропаганде. Навальный по школам не ходит агитировать. Кто его туда пустит?! Но 26 марта среди тысячи задержанных оказалось всего-то несколько десятков школьников. И соловьёвы-киселёвы, а также примкнувшее к ним ольгино как пошли вонять: "Школьники Навального! Навальный использует школьников!" Ну а школьники-то все это слышат. Узнали, что их сверстники участвуют в серьезных делах, от которых у высшего руководства бомбит не по-детски, и подумали: "Это же круто! Нельзя упускать такую возможность! Чем мы хуже других?!"
А лично у Навального никаких рычагов воздействия на школьников нет. Не может же он им запретить делать то, что им хочется.
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macarow
2017-10-07 04:00 pm (UTC)
Полицейская "логика": сначала долго и нудно орать в мегафоны, чтобы гуляющие свободно люди "не мешали проходу граждан", а затем свободно и мирно идущей толпе тупо перегородить проход через улицу цепью шлемоголовых, чтобы вызвать сумбур, хаос, и хорошо ещё, что не давку. И спасибо, что в толпе не оказалось провокаторов, как тогда на Болотной.
(Reply) (Thread)
nasedkin
2017-10-07 04:01 pm (UTC)
Всё именно так...
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del_vecchio
2017-10-07 04:06 pm (UTC)
|Не замечаете ничего странного?|
Флаг России держит правильно - белым кверху. Настоящие патриоты обычно путают. Получается флаг Сербии.
Как много бородатых школьников! Мужает школота.
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nasedkin
2017-10-07 04:07 pm (UTC)
И всё же я не про это :)
(Reply) (Parent) (Thread)
seeblik
2017-10-07 04:09 pm (UTC)
вполне себе приличный протест
попротестовали и пошли пить кофий с пряниками
(Reply) (Thread)
del_vecchio
2017-10-07 04:20 pm (UTC)
Ну а что, разве кто-то назначал на сегодня революцию? Навальный - это же не Ленин, а Махатма Ганди. Он занимается революцией сознания и практикует ненасильственные методы. И никогда никого на этот счет не обманывал.
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gosh100
2017-10-07 04:24 pm (UTC)
отличный репортаж

я бы сходил, но все мероприятия под эгидой Навального давно проклял после митинга на Сахарова, после которого он обозвал нашу толпу "фашистов" наймитами Кремля за то что мы освистывали и орали "пошли нахуй" всяким деятелям падали типа Каспарова, Собчак и т.п.
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nasedkin
2017-10-07 04:29 pm (UTC)
Спасибо за оценку :)

А зачем надо было играть роль провокаторов? Это не есть хорошо.
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livejournal
2017-10-07 04:32 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal центрального региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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tsergeya
2017-10-07 09:57 pm (UTC)
А на Крылатских Холмах в то время.

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bufetum
2017-10-07 04:44 pm (UTC)
Эти вечнопротестующие - просто сборище кретинов. Дождутся что народу действительно надоест эта тусовка и их просто будут бить, как били гусекрада Паниковского..
(Reply) (Thread) (Expand)
nasedkin
2017-10-07 04:45 pm (UTC)
А вы сами кто будете?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
norsim
2017-10-07 05:04 pm (UTC)

"космонавты" решили не портить днюху солнцеликому!

(Reply) (Thread)

Полицаи хуже бесов!!!

radonezhskij
2017-10-08 01:55 am (UTC)
"... говорят, что после сегодняшней акции на Пушкинской площади православные совершили крестный ход, чтобы очистить это место от бесов" - полицаи хуже бесов!!!
(Reply) (Parent) (Thread)
v_dokumentiki
2017-10-07 05:04 pm (UTC)
Децкий сад на прогулке. Бгегегегеге
(Reply) (Thread)
Alexei Sergeevich
2017-10-07 05:05 pm (UTC)
С каждым митингом народу все меньше и меньше...
(Reply) (Thread) (Expand)
nasedkin
2017-10-07 05:06 pm (UTC)
Не скажите. 12 июня было на удивление много народу. Как и 26 марта. А до этого после 2013 года был провал.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Andrey Rysay
2017-10-07 05:08 pm (UTC)
Сколько на всю эту толпу рабочего стажа совокупного? часов 100 наберется?
(Reply) (Thread) (Expand)
nasedkin
2017-10-07 05:11 pm (UTC)
Если не считать школоту и пенсионеров, обычно на такие митинги ходят представители high-middle c высоким уровнем образования и доходами выше среднего.
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rainy_gosha
2017-10-07 05:24 pm (UTC)
Все с телефончиками, дети коррупционеров
(Reply) (Thread)
niverhood
2017-10-07 05:25 pm (UTC)

Навальный - мерзавец. дети должны быть вне политики.
Года 3 назад столкнулся с тем, что поколение 20-летних чуть не поголовно за него топят .
Те самые, у которых вся жизнь при путине прошла и Ельцинского трындеца не помнят. Ну да ладно - эти потихоньку остепеняются. частично.
Бела в другом - сейчас он дурит головы подросткам. Но ведь этот навалюгенд лет через 5 вырастет до серьезной социальной силы.


И вот это уже катастрофа. Такая масса обманутых демагогом хомячков сожрет все. А что потом - смотрим у соседей.


Честно, я не то чтобы фанат Путина. Староват уже дядька, а рулить до брежневского маразма - упаси бог. Я просто помню что было ДО. А была беспросветная жопища и молодые чубайс, Гайдар, явлинский и его чудо за 500 дней... И очень Алексей Анатольевич на них похож. Прямо очень.
Данунафиг.

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vugi
2017-10-07 06:10 pm (UTC)
Просто вам мозги уже промыли. А они помоложе - на них это хуже действует.
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business_mag777
2017-10-07 05:30 pm (UTC)
Фоточки зачтоные! Сколько было по твоим ощущениям? Полиция говорит 700, а народ от 3 до 10 тысяч.
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nasedkin
2017-10-07 05:35 pm (UTC)
Среднее между полицией и народом.
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