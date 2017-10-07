Что случилось сегодня на Тверской (фото)

Навальный сидит, а народ гуляет. Выходной день всё-таки, имеют право. Тем более, сегодня праздник - юбилей президента Путина. И вот как-то всё это смешалось. В гремучую смесь, я бы сказал. Сегодня в Москве, как и в десятках других городов, прошла акция, призывающая допустить Алексея Навального к выборам. По данным ГУВД, собралось всего 700 человек (почти что "никто не пришёл"), на деле же народу было в несколько раз больше. При этом, сегодняшнее мероприятие кардинально отличалось от аналогичных 26 марта и 12 июня. И вот чем.
1. Ближе к 14.00 народ стал подтягиваться к Пушкинской площади. Поначалу ничего не происходило, если не считать извечный гундёж полицейских: "Граждане, разойдитесь, не мешайте проходу других граждан".
2. Периодически попадались школьники с уточками. Мило, очень мило...
3. Кое-где в толпе появлялись первые плакаты, но полицейским они были не видны.
4. Тренд последних месяцев - в какой-то момент на площади материализовался гражданин с российским триколором.
5. К нему тут же ринулась пресса, а одним из первых был экстремальный Саша Сотник.
6. Первый герой.
7. О, а вот и второй! Не замечаете ничего странного?
8. Постепенно каша заваривалась всё круче. Обращаем внимание на то, какое количество... нет, даже не молодёжи, а именно несовершеннолетних.
9. Плохо это, или хорошо, судить не буду. Однако, факт - в отличие от своих родителей, они не побоялись выйти на митинг.
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14. Впрочем, были люди и постарше.
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17. И всё же, основную активность проявляли именно школьники.
18. Сколько лет снимаю всевозможные акции, а такой "патоморфоз" наблюдаю впервые.
19. Интересно, хорошо ли они знакомы с повесткой дня, да и с историей подобных мероприятий?
20. Постепенно градус "политической борьбы" нарастал.
21.
22. А народу становилось всё больше, даже несмотря на начавшийся дождь.
23. Пора...
24. "Россия будет свободной!" Но когда?
25. Любовь.
26. И война.
27. Всё смешалось.
28. И всё-таки, ничего странного не замечаете?
29.
30. Да-да, господа полицейские, всё это время трущиеся рядом, никого не трогали!
31. Даже несмотря на явно провокационные кричалки типа "Путин - хуйло!".
32. "Сами держитесь там!"
33.
34.
35.
36. Селфи на фоне.
37. Согласны?
38. Вскоре, так и не получившие тумаков от полиции протестующие (видимо, от скуки) потянулись гулять вниз по Тверской.
39. "Россия без Путина!"
40. И снова тишь, да гладь. В смысле - без задержаний.
41. "Космонавты" лишь дружно топали с народом по обочине. В чём же прикол? Почему такой разительный контраст с мартом и июнем?
42. Забавно, что в какой-то момент граждане запели гимн России. (Сочинённый при Путине, кстати)
43.
44. Как бы то ни было, на подходе к Манежке, их ждал тупик.
45. И куда ж теперь?
46. Пошли в подземный переход, а там уж раберёмся.
47. Разобрались. Часть людей развернулась и двинулась обратно на "Пушку". Весело, ничего не скажешь.
48. Другие ручейки растеклись кто куда - кто-то на "чёрный двор" Госдумы, Кто-то на площадь Революции и в Александровский сад.
49. Кто-то просто продолжал гулять без какой-либо цели. Красная площадь, кстати, оказалась закрыта.
50. И лишь автобусы с солдатами внутренних войск и Росгвардии со зловеще задёрнутыми окнами продолжали колоннами стягиваться в центр. Такой вот московский нуар.
Но, задержаний я сегодня почему-то так и не увидел. Ну и слава богу.
PS: Не знаю, правда или нет, но говорят, что после сегодняшней акции на Пушкинской площади православные совершили крестный ход, чтобы очистить это место от бесов.
Уникальная страна, уникальные люди, уникальное время...
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Правильно заметил, что вряд ли они хорошо ли они знакомы с повесткой дня, да и с историей подобных мероприятий. А еще и с культурой проведения. Или я не права и все эти таблички с лозунгами они сами распечатали и заботливо вложили в файлики, чтоб дождик не замочил, заранее флагов с уточками закупили. Надо ж какие оганизованные школьники!
А лично у Навального никаких рычагов воздействия на школьников нет. Не может же он им запретить делать то, что им хочется.
Флаг России держит правильно - белым кверху. Настоящие патриоты обычно путают. Получается флаг Сербии.
Как много бородатых школьников! Мужает школота.
попротестовали и пошли пить кофий с пряниками
я бы сходил, но все мероприятия под эгидой Навального давно проклял после митинга на Сахарова, после которого он обозвал нашу толпу "фашистов" наймитами Кремля за то что мы освистывали и орали "пошли нахуй" всяким деятелям падали типа Каспарова, Собчак и т.п.
А зачем надо было играть роль провокаторов? Это не есть хорошо.
"космонавты" решили не портить днюху солнцеликому!
Полицаи хуже бесов!!!
Навальный - мерзавец. дети должны быть вне политики.
Года 3 назад столкнулся с тем, что поколение 20-летних чуть не поголовно за него топят .
Те самые, у которых вся жизнь при путине прошла и Ельцинского трындеца не помнят. Ну да ладно - эти потихоньку остепеняются. частично.
Бела в другом - сейчас он дурит головы подросткам. Но ведь этот навалюгенд лет через 5 вырастет до серьезной социальной силы.
И вот это уже катастрофа. Такая масса обманутых демагогом хомячков сожрет все. А что потом - смотрим у соседей.
Честно, я не то чтобы фанат Путина. Староват уже дядька, а рулить до брежневского маразма - упаси бог. Я просто помню что было ДО. А была беспросветная жопища и молодые чубайс, Гайдар, явлинский и его чудо за 500 дней... И очень Алексей Анатольевич на них похож. Прямо очень.
Данунафиг.