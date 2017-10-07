Что случилось сегодня на Тверской (фото)

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Навальный сидит, а народ гуляет. Выходной день всё-таки, имеют право. Тем более, сегодня праздник - юбилей президента Путина. И вот как-то всё это смешалось. В гремучую смесь, я бы сказал. Сегодня в Москве, как и в десятках других городов, прошла акция, призывающая допустить Алексея Навального к выборам. По данным ГУВД, собралось всего 700 человек (почти что "никто не пришёл"), на деле же народу было в несколько раз больше. При этом, сегодняшнее мероприятие кардинально отличалось от аналогичных 26 марта и 12 июня. И вот чем.1. Ближе к 14.00 народ стал подтягиваться к Пушкинской площади. Поначалу ничего не происходило, если не считать извечный гундёж полицейских: "Граждане, разойдитесь, не мешайте проходу других граждан".2. Периодически попадались школьники с уточками. Мило, очень мило...3. Кое-где в толпе появлялись первые плакаты, но полицейским они были не видны.4. Тренд последних месяцев - в какой-то момент на площади материализовался гражданин с российским триколором.5. К нему тут же ринулась пресса, а одним из первых был экстремальный Саша Сотник.6. Первый герой.7. О, а вот и второй! Не замечаете ничего странного?8. Постепенно каша заваривалась всё круче. Обращаем внимание на то, какое количество... нет, даже не молодёжи, а именно несовершеннолетних.9. Плохо это, или хорошо, судить не буду. Однако, факт - в отличие от своих родителей, они не побоялись выйти на митинг.10.11.12.13.14. Впрочем, были люди и постарше.15.16.17. И всё же, основную активность проявляли именно школьники.18. Сколько лет снимаю всевозможные акции, а такой "патоморфоз" наблюдаю впервые.19. Интересно, хорошо ли они знакомы с повесткой дня, да и с историей подобных мероприятий?20. Постепенно градус "политической борьбы" нарастал.21.22. А народу становилось всё больше, даже несмотря на начавшийся дождь.23. Пора...24. "Россия будет свободной!" Но когда?25. Любовь.26. И война.27. Всё смешалось.28. И всё-таки, ничего странного не замечаете?29.30. Да-да, господа полицейские, всё это время трущиеся рядом, никого не трогали!31. Даже несмотря на явно провокационные кричалки типа "Путин - хуйло!".32. "Сами держитесь там!"33.34.35.36. Селфи на фоне.37. Согласны?38. Вскоре, так и не получившие тумаков от полиции протестующие (видимо, от скуки) потянулись гулять вниз по Тверской.39. "Россия без Путина!"40. И снова тишь, да гладь. В смысле - без задержаний.41. "Космонавты" лишь дружно топали с народом по обочине. В чём же прикол? Почему такой разительный контраст с мартом и июнем?42. Забавно, что в какой-то момент граждане запели гимн России. (Сочинённый при Путине, кстати)43.44. Как бы то ни было, на подходе к Манежке, их ждал тупик.45. И куда ж теперь?46. Пошли в подземный переход, а там уж раберёмся.47. Разобрались. Часть людей развернулась и двинулась обратно на "Пушку". Весело, ничего не скажешь.48. Другие ручейки растеклись кто куда - кто-то на "чёрный двор" Госдумы, Кто-то на площадь Революции и в Александровский сад.49. Кто-то просто продолжал гулять без какой-либо цели. Красная площадь, кстати, оказалась закрыта.50. И лишь автобусы с солдатами внутренних войск и Росгвардии со зловеще задёрнутыми окнами продолжали колоннами стягиваться в центр. Такой вот московский нуар.Но, задержаний я сегодня почему-то так и не увидел. Ну и слава богу.PS: Не знаю, правда или нет, но говорят, что после сегодняшней акции на Пушкинской площади православные совершили крестный ход, чтобы очистить это место от бесов.Уникальная страна, уникальные люди, уникальное время...