Так выглядит парк Зарядье спустя всего месяц

наседкин.жж.рф Рад приветствовать вас на страницах этого блога! Давайте знакомиться. Меня зовут Алексей Наседкин. Родился-вырос-живу-работаю в Москве. Врач,…

МИР БЕЗ ГРАНИЦ ОГЛАВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МОИХ ПУТЕШЕСТВИЙ: Россия Белоруссия Италия Китай Индия Германия Лихтенштейн Швейцария Чехия…

Последний манифест ЖЖ Далеко не секрет, что в ЖЖ сегодня на первых позициях находятся лишь те (за редкими исключениями), кто может привлечь рассасывающуюся аудиторию…

Министр без базовых навыков Вот всё-таки, какой чёрт дёрнул министра Мединского лезть не в своё дело и стряпать докторскую диссертацию на историческую тему? Просто потому что…

И снова революция в ЖЖ LiveJournal, хорошо известный своими поистине революционными идеями в плане развития и привлечения стремительно убегающей на другие …

Идиотское место в Москве Пока столичные власти бодро рапортуют об очередных километрах свежеуложенной плитки и новых кварталах "дружественной городской среды", в местах,…

Было бы 58 А ещё сегодня день рождения у Николая Рериха, Николая Бухарина, Евгения Евстигнеева, Валерия Носика, Джона Энтвистла (The Who), Джона Леннона и…

Что случилось сегодня на Тверской (фото) Навальный сидит, а народ гуляет. Выходной день всё-таки, имеют право. Тем более, сегодня праздник - юбилей президента Путина. И вот как-то всё это…