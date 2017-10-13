Так выглядит парк Зарядье спустя всего месяц

До сих пор помню, какое необычное впечатление произвёл на горожан недавно открытый парк Зарядье. Тогда многочисленные изъяны и недостатки всё же не испортили общего позитивного настроения от главного прогулочного пространства Москвы. И вот минул месяц с момента официального открытия. Что же ждёт посетителей сегодня?
1. Разумеется, многое можно списать на осень, дождливую погоду и прочий природный депрессоген. И всё же, выйдя из метро и направляясь ко входу, граждане первым делом видят это.
2. Потом вот это. Кстати, о входе. Это не вход, как многим может показаться, а выход. Досочку опять-таки заботливо подложили. При этом, весь парк до сих пор огорожен такими ужасным железным забором.
3. Впечатление, будто это не парк, а какая-то Зона. И да, заборные модули соединены между собой особым образом - проволокой!
4. Что-что? Уже перекладывают плитку? Мать честная...
5. Обратите внимание - на "коре" вовсю тусит рабочий народ. Исправляют протечки, прочие косяки или следы посетителей-варваров?
6. А вот и лицевая сторона со стороны Васильевского спуска, где, собственно и находится вход. Всё те же заборы. Какими матерными словами можно охарактеризовать картинку?
7. На территории довольно забавно. После того как москвичи и гости столицы вытоптали или растащили по домам редкие растения, их (растения) огородили некрашеными (!) деревянными колышками, торчащими вкривь да вкось, и вдобавок отграничили обыкновенной строительной лентой.
8. В результате этого парк стал похож не на парк, а на обыкновенный деревенский огород.
9. Плитка... Интересно, что это - какая-то неведомая граница или альтернативное художественное решение?
10. Но не всё так удручающе! Вот, например, рядом со входом в Медиацентр появилась инсталляция под названием "Эхо". Всякий входящий внутрь имеет возможность насладиться изменением собственного голоса в зависимости от местоположения.
11. Как вам урны?
12. Так, идём дальше. Это у нас ограждение Парящего моста.
13. С момента открытия даже не удосужились смыть со стекла технические надписи.
14. Получается, что сегодня здесь аж три вида оград - решётчатые, остеклённые и... и... да-да, знаменитые ментовские заборы от бренда "УВД ЦАО"! Это чтобы дорогие россияне не лазили куда не следует и не забывали о том, что их за это ждёт.
15.
16. Кстати, справедливости ради стоит отметить, что деревянное покрытие моста за "сезон дождей" ничуть не пострадало. Респект! Правда, неясно, что с ним будет после нескольких зим. Или даже одной.
17. А вот модули освещения выглядят как-то очень уж грустно... То ли сами разваливаются, то ли не выдерживают натиска москвоварваров. Ну и эти следы от шлифмашины, конечно.
18. Между прочим, китайские иероглифы убрали от греха подальше. Чтобы не было как с той самой "красной колбасой".
19. Огородами, огородами ушёл к Котовскому (М.М. Жванецкий).
20. Осень...
21. Это, наверное, лучший вид на всей территории парка.
22. А дальше снова угнетающая картина. Стоило ли впопыхах открывать парк
23. Одинокая группа туристов.
24. Садовник.
25. Но жизнь кипит, однако. Так давайте же побудем оптимистами и уверуем, что Зарядье ещё воссияет!
26. А вот это всё...
27. ...забудется как страшный сон.
Вообще же, не знаю как вам, а мне ужасно жаль, что всё так бездарно просрано.
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Грустно
мышь нашёл гондон нацепил на себя и рванул в семейную норку
"детям есть нечего а он себе новые плащи позволяет"! - услышал он от супруги-мыши
Рано открыли. Поспешили к празднику?
Такое впечатление, что дизайнерам не хватило заявленного времени для того, чтоб сделать, как надо, а гастарбайтеры Средней Азии - работники по определению никудышние.
ПС "деревянное покрытие моста за "сезон дождей" ничуть не пострадало"
Пластик наверно.