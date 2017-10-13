В клинике 2

nasedkin

БЛОГ ВИЗУАЛЬНЫХ ОСКОЛКОВ

Иллюстрированный журнал Алексея Наседкина

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Так выглядит парк Зарядье спустя всего месяц
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В клинике 2
nasedkin
October 13th, 16:00
GA8A8661.jpg

До сих пор помню, какое необычное впечатление произвёл на горожан недавно открытый парк Зарядье. Тогда многочисленные изъяны и недостатки всё же не испортили общего позитивного настроения от главного прогулочного пространства Москвы. И вот минул месяц с момента официального открытия. Что же ждёт посетителей сегодня?


1. Разумеется, многое можно списать на осень, дождливую погоду и прочий природный депрессоген. И всё же, выйдя из метро и направляясь ко входу, граждане первым делом видят это.
GA8A8638.jpg

2. Потом вот это. Кстати, о входе. Это не вход, как многим может показаться, а выход. Досочку опять-таки заботливо подложили. При этом, весь парк до сих пор огорожен такими ужасным железным забором.
GA8A8639.jpg

3. Впечатление, будто это не парк, а какая-то Зона. И да, заборные модули соединены между собой особым образом - проволокой!
GA8A8642.jpg

4. Что-что? Уже перекладывают плитку? Мать честная...
GA8A8640.jpg

5. Обратите внимание - на "коре" вовсю тусит рабочий народ. Исправляют протечки, прочие косяки или следы посетителей-варваров?
GA8A8641.jpg

6. А вот и лицевая сторона со стороны Васильевского спуска, где, собственно и находится вход. Всё те же заборы. Какими матерными словами можно охарактеризовать картинку?
GA8A8643.jpg

7. На территории довольно забавно. После того как москвичи и гости столицы вытоптали или растащили по домам редкие растения, их (растения) огородили некрашеными (!) деревянными колышками, торчащими вкривь да вкось, и вдобавок отграничили обыкновенной строительной лентой.
GA8A8644.jpg

8. В результате этого парк стал похож не на парк, а на обыкновенный деревенский огород.
GA8A8645.jpg

9. Плитка... Интересно, что это - какая-то неведомая граница или альтернативное художественное решение?
GA8A8646.jpg

10. Но не всё так удручающе! Вот, например, рядом со входом в Медиацентр появилась инсталляция под названием "Эхо". Всякий входящий внутрь имеет возможность насладиться изменением собственного голоса в зависимости от местоположения.
GA8A8647.jpg

11. Как вам урны?
GA8A8648.jpg

12. Так, идём дальше. Это у нас ограждение Парящего моста.
GA8A8649.jpg

13. С момента открытия даже не удосужились смыть со стекла технические надписи.
GA8A8651.jpg

14. Получается, что сегодня здесь аж три вида оград - решётчатые, остеклённые и... и... да-да, знаменитые ментовские заборы от бренда "УВД ЦАО"! Это чтобы дорогие россияне не лазили куда не следует и не забывали о том, что их за это ждёт.
GA8A8650.jpg

15.
GA8A8652.jpg

16. Кстати, справедливости ради стоит отметить, что деревянное покрытие моста за "сезон дождей" ничуть не пострадало. Респект! Правда, неясно, что с ним будет после нескольких зим. Или даже одной.
GA8A8656.jpg

17. А вот модули освещения выглядят как-то очень уж грустно... То ли сами разваливаются, то ли не выдерживают натиска москвоварваров. Ну и эти следы от шлифмашины, конечно.
GA8A8654.jpg

18. Между прочим, китайские иероглифы убрали от греха подальше. Чтобы не было как с той самой "красной колбасой".
GA8A8655.jpg

19. Огородами, огородами ушёл к Котовскому (М.М. Жванецкий).
GA8A8657.jpg

20. Осень...
GA8A8658.jpg

21. Это, наверное, лучший вид на всей территории парка.
GA8A8659.jpg

22. А дальше снова угнетающая картина. Стоило ли впопыхах открывать парк к XXII съезду КПСС ко Дню города, чтобы потом вновь погрузиться в пучину доделок и переделок?
GA8A8665.jpg

23. Одинокая группа туристов.
GA8A8662.jpg

24. Садовник.
GA8A8663.jpg

25. Но жизнь кипит, однако. Так давайте же побудем оптимистами и уверуем, что Зарядье ещё воссияет!
GA8A8664.jpg

26. А вот это всё...
GA8A8666.jpg

27. ...забудется как страшный сон.
GA8A8668.jpg

Вообще же, не знаю как вам, а мне ужасно жаль, что всё так бездарно просрано.

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154 comments :
( 154 comments Что скажете? )
v_dokumentiki
2017-10-13 06:22 pm (UTC)
Да, есть рабочие, исправляющие недочёты - печаль. Нет недочётов - опять же будет печаль. Ходить в вечной печали - удел современного русского "либерала".
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nathoncharova
2017-10-13 01:04 pm (UTC)
по такой плиточке даже тачки сами катятся)
(Reply) (Thread) (Expand)
nasedkin
2017-10-13 01:07 pm (UTC)
И ноги сами едут. А если лёд?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
0chen_interesno
2017-10-13 01:04 pm (UTC)
ужасно выглядит
(Reply) (Thread)
tsergeya
2017-10-13 09:07 pm (UTC)
Так осень же. Надо в другие парки ходить.

(Reply) (Parent) (Thread)
el_set2_0
2017-10-13 01:26 pm (UTC)
Галицкий конечно Собянина умыл.
(Reply) (Thread)
nasedkin
2017-10-13 01:33 pm (UTC)
А что там такое было?
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bumbarash72
2017-10-13 02:11 pm (UTC)
Зажрались.думал попустит,но нет.Как подметил в своё время Михаил Афанасьевич,так ни на грамм лучше не стало.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-10-13 02:30 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal центрального региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
stetson_hat
2017-10-13 02:41 pm (UTC)
Пустырь построили - пустырем и останется.
(Reply) (Thread) (Expand)
nasedkin
2017-10-13 02:42 pm (UTC)
Увы, пока так...
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
seeblik
2017-10-13 02:55 pm (UTC)
... шёл дождь и бежал мышь
мышь нашёл гондон нацепил на себя и рванул в семейную норку
"детям есть нечего а он себе новые плащи позволяет"! - услышал он от супруги-мыши
(Reply) (Thread)
levnatanovich
2017-10-16 08:06 pm (UTC)
свидомиты - профи по поиску грязи и говна.
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mityabudanov
2017-10-13 03:03 pm (UTC)

Рано открыли. Поспешили к празднику?

(Reply) (Thread)
nasedkin
2017-10-13 03:05 pm (UTC)
Так о том и речь.
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Нергал Энлильевич
2017-10-13 05:03 pm (UTC)
А что там? Человек выше за Краснодар рассказал, Вы тоже поведайте, не обрывайте на полуслове.
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lx_photos
2017-10-13 03:23 pm (UTC)
какой-то позор
(Reply) (Thread)
nasedkin
2017-10-13 03:34 pm (UTC)
А как всё начиналось...
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
colobus1
2017-10-13 03:26 pm (UTC)
И что плохого видят? Буровую установку видят (по фото не могу сказать какую), бурящую шнеком. Разве это плохо?
(Reply) (Thread)
marian_baidek
2017-10-13 03:36 pm (UTC)
Да, нездорово это.
Такое впечатление, что дизайнерам не хватило заявленного времени для того, чтоб сделать, как надо, а гастарбайтеры Средней Азии - работники по определению никудышние.
(Reply) (Thread)
ddd_mmm1
2017-10-13 03:44 pm (UTC)
Хорошо в этой стране умеют только воровать.


ПС "деревянное покрытие моста за "сезон дождей" ничуть не пострадало"

Пластик наверно.
(Reply) (Thread)
nasedkin
2017-10-13 03:49 pm (UTC)
Нет-нет, это дерево как ни странно.
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