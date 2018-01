26 редких фото THE BEATLES

Всё самое интересное и оперативное я публикую здесь, подписывайтесь:

"The Beatles" - единственная группа в мире, которая удостоилась чести иметь собственный международный день. По решению ЮНЕСКО, начиная с 2001 года, 16 января, день первого выхода коллектива на сцену, становится днём чествования группы во всем мире. К тому же, именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала группа.1. Выступление «The Beatles» в клубе Cavern Club (Ливерпуль) в 1961 году. В то время барабанщиком группы был ещё Пит Бест, игравший в группе до 1962 года. Он не захотел вписываться в общий стиль, и в отношениях с другими членами постоянно возникала напряжённость и конфликты. 16 августа 1962 года Бест ушёл и за ударные сел теперь уже всем известный Ринго Стар.2. Большинству эта фотография знакома наличием на ней Брежнева. Якобы, в "секретный приезд" Битлз в СССР дорогой Леонид Ильич встретился с музыкантами и даже взял у них небольшой урок игры на гитаре. А на самом деле, вместо генсека здесь телеведущий Эд Салливан во время репетиции знаменитого телешоу.3. Репетиция «The Beatles» во время отдыха в Майами-Бич 16 февраля 1964 года.4. 1968 год. Джордж Харрисон и один из персонажей мультфильма «Yellow Submarine».5. 1967 год. Пол МакКартни беседует во время пресс-конференции с Линдой Истман, которая всего через два года станет его женой и будет оставаться ею до самой смерти.6. 1969 год. «The Beatles» и Йоко Оно во время перерыва на съемках документального фильма.7. Отель Дорчестер, 1964 год. Ринго Старр и Джордж Харрисон танцуют со своими матерями на вечеринке в честь премьерного показа фильма «A Hard Day’s Night».8. Джон Леннон на съемках фильма «Волшебное таинственное путешествие» (Magical Mystery Tour).9. Ещё из раннего периода. Группа стоит перед домом Пола в Ливерпуле, примерно 1962 год.10. Пол Маккартни. Один из бесконечных перелётов.11. Во время первого визита в США, 1964 год.12.13.14.15. Этот снимок был сделан еще до того, как Старр присоединился к "The Beatles". На тот момент он играл на барабанах в группе "Rory Storm and the Hurricanes".16. В поезде. Гастроли по США.17.18. Пол Маккартни и менеджер группы Мэл Эванс нашли способ повеселиться во время тура. "Находясь в отеле, вы иначе смотрите на окружающие вещи, и можете просто взять и немного побаловаться."19. Ринго Старр во время съёмок «Help!», 1965.20. Джордж Харрисон во дворе собственного дома, рядом со своим Aston Martin, 1965.21. Пол Маккартни в Австрии, 1965.22. Битлз обучаются трансцендентальной медитации у Махариши Махеш Йоги, 1967.23. Мультипликатор Жеральд Скарф пишет портрет Ринго Старра прямо на стене игровой комнаты в его доме, 1967.24. Ринго Старр с фотоаппаратом в поисках сюжета, 1968.25. Джон Леннон у индийского гуру Махариши Махеш Йоги, 1967. VIA ), ( VIA ), ( VIA ), ( VIA ), ( VIA