В клинике 2

nasedkin

БЛОГ ВИЗУАЛЬНЫХ ОСКОЛКОВ

Иллюстрированный журнал Алексея Наседкина

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26 редких фото THE BEATLES
В клинике 2
nasedkin
January 16th, 18:00
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"The Beatles" - единственная группа в мире, которая удостоилась чести иметь собственный международный день. По решению ЮНЕСКО, начиная с 2001 года, 16 января, день первого выхода коллектива на сцену, становится днём чествования группы во всем мире. К тому же, именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала группа.


1. Выступление «The Beatles» в клубе Cavern Club (Ливерпуль) в 1961 году. В то время барабанщиком группы был ещё Пит Бест, игравший в группе до 1962 года. Он не захотел вписываться в общий стиль, и в отношениях с другими членами постоянно возникала напряжённость и конфликты. 16 августа 1962 года Бест ушёл и за ударные сел теперь уже всем известный Ринго Стар.
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2. Большинству эта фотография знакома наличием на ней Брежнева. Якобы, в "секретный приезд" Битлз в СССР дорогой Леонид Ильич встретился с музыкантами и даже взял у них небольшой урок игры на гитаре. А на самом деле, вместо генсека здесь телеведущий Эд Салливан во время репетиции знаменитого телешоу.
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3. Репетиция «The Beatles» во время отдыха в Майами-Бич 16 февраля 1964 года.
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4. 1968 год. Джордж Харрисон и один из персонажей мультфильма «Yellow Submarine».
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5. 1967 год. Пол МакКартни беседует во время пресс-конференции с Линдой Истман, которая всего через два года станет его женой и будет оставаться ею до самой смерти.
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6. 1969 год. «The Beatles» и Йоко Оно во время перерыва на съемках документального фильма.
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7. Отель Дорчестер, 1964 год. Ринго Старр и Джордж Харрисон танцуют со своими матерями на вечеринке в честь премьерного показа фильма «A Hard Day’s Night».
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8. Джон Леннон на съемках фильма «Волшебное таинственное путешествие» (Magical Mystery Tour).
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9. Ещё из раннего периода. Группа стоит перед домом Пола в Ливерпуле, примерно 1962 год.
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10. Пол Маккартни. Один из бесконечных перелётов.
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11. Во время первого визита в США, 1964 год.
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12.
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13.
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14.
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15. Этот снимок был сделан еще до того, как Старр присоединился к "The Beatles". На тот момент он играл на барабанах в группе "Rory Storm and the Hurricanes".
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16. В поезде. Гастроли по США.
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17.
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18. Пол Маккартни и менеджер группы Мэл Эванс нашли способ повеселиться во время тура. "Находясь в отеле, вы иначе смотрите на окружающие вещи, и можете просто взять и немного побаловаться."
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19. Ринго Старр во время съёмок «Help!», 1965.
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20. Джордж Харрисон во дворе собственного дома, рядом со своим Aston Martin, 1965.
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21. Пол Маккартни в Австрии, 1965.
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22. Битлз обучаются трансцендентальной медитации у Махариши Махеш Йоги, 1967.
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23. Мультипликатор Жеральд Скарф пишет портрет Ринго Старра прямо на стене игровой комнаты в его доме, 1967.
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24. Ринго Старр с фотоаппаратом в поисках сюжета, 1968.
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25. Джон Леннон у индийского гуру Махариши Махеш Йоги, 1967.
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(VIA), (VIA), (VIA), (VIA), (VIA)

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3 comments :
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  • 1
vitali_45
2018-01-16 05:46 pm (UTC)
Альбом очень интересный. Как можно было увидеть на снимке Брежнева-не понятно.
Смешной снимок Макартни возле туалетов в Австрии...
(Reply) (Thread)
vitali_45
2018-01-16 09:11 pm (UTC)
Эта муть прошла мимо меня, но там ни на одной фотке ничего похожего на Ильича. Подумать о том, что там есть Брежнев могут те, кто его в жизни не видел, т.е. довольно ещё молодые люди-ведь его нет уже 35 лет. Как же давно это было и как долго я уже живу!
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Антресоль

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