26 редких фото THE BEATLES

наседкин.жж.рф Рад приветствовать вас на страницах этого блога! Давайте знакомиться. Меня зовут Алексей Наседкин. Родился-вырос-живу-работаю в Москве. Врач,…

МИР БЕЗ ГРАНИЦ ОГЛАВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МОИХ ПУТЕШЕСТВИЙ: Россия Белоруссия Италия Китай Индия Германия Лихтенштейн Швейцария Чехия…

Что же ты натворила, Долорес?! Помните The Cranberries? Так вот, потрясающей ирландской певицы Долорес ОʼРиордан больше нет. По сообщению The Associated Press, её тело найдено…

Уход из ЖЖ на примере одного блог-тура Если вы помните, когда-то существовало такое понятие "блог-тур". В принципе, эти мероприятия случаются и в наши дни, однако, значительно реже. Да…

Об этом вам не расскажут на ТВ Потому что, ещё пару лет назад сиё можно было преспокойно списать на кризис, а теперь уже такой номер не пройдёт. С каждым годом в России…

Не ведитесь на рекламу лекарств! Сейчас как раз начинается та самая пора, когда новогодние и рождественские праздники ушли, и многие, очнувшись, начинают приводить собственный…

Что нужно сделать, прежде чем строить новые храмы Вот красуется недавно возведённый храм в одном из спальных районов Москвы. Красиво? На вкус, да на цвет образца-то нет, однако, главное даже не…

Сталин - это лучшее, что было у нас в ХХ веке? Земля дегенератами, Земля дегенератами, Земля дегенератами полна... Примерно такие строчки вертятся в голове под знаменитую мелодию незабвенного…