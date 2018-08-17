Как 20 лет назад Россию хватил удар. Вспоминаем

17 августа 1998 года

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Ровно 20 лет назад, 17 августа 1998 года в России произошло одно из самых мощных финансовых потрясений, по сути изменившее впоследствии всю экономическую модель страны. Сейчас далеко не все помнят, но тогда, в 1998-99 годах, после сокрушительного удара, жизнь (и экономика в частности) смогла наладиться невиданно быстро - ни до, ни после подобных феноменов не наблюдалось.А первые тревожные звоночки прозвучали ещё в 1997 году.с обрушения фондового рынка и национальной валюты в Таиланде начинается азиатский финансовый кризис. Доверие к рынкам развивающихся стран стремительно падает, инвесторы выводят с них средства. Цена на нефть —за баррель Brent.кризис оказывает давление на всю мировую экономику. Индекс Dow Jones Industrial Average переживает рекордное за 10 лет падение на. Уровень доходности российских государственных краткосрочных облигаций (ГКО), с помощью продажи которых правительство покрывает дефицит бюджета, начинает расти, что приводит к росту выплат государства по ГКО.Борис Березовский требует от правительства прекратить искусственное завышение курса рубля. В тот же день Госдума принимает в первом чтении бюджет на 1998 год: расходы превышают доходы намлрд руб.премьер-министр Виктор Черномырдин принимает решение о сужении полномочий вице-премьеров-«младореформаторов». У Анатолия Чубайса отбирают финансовую сферу, а у Бориса Немцова — большую часть полномочий в области ТЭКа. Цена на нефть —за баррель Brent.правительство повышает ставку рефинансирования сдогодовых, пытаясь избежать девальвации рубля. 19 февраля 1998 года глава МВФ Мишель Камдессю и Виктор Черномырдин подписывают коммюнике о согласовании российской экономической политики на 1998 год. МВФ одобряет кредит России намлн и подтверждает график траншей на весь год. Цена на нефть —за баррель Brent.Борис Ельцин отправляет в отставку правительство Виктора Черномырдина и назначает и. о. премьера Сергея Кириенко. Госдума утвержадет его кандидатуру только с третьего раза, 26 апреля. Цена на нефть —за баррель Brent.глава ЦБ Сергей Дубинин на заседании правительства заявляет, что «на Россию может обрушиться небывалый финансовый кризис» и предрекает «банкротство правительства», если не удастся решить проблему обслуживания государственного долга. На следующий день "Токобанк", накопивший задолженностьперед западными банками, становится первым крупным банком, который вводит внешнее управление. Международные агентства ставят кредитные рейтинги российских банков на пересмотр.российский фондовый рынок открылся падением на, торги на РТС и ММВБ приостановлены. Доходность ГКО с начала мая выросла вдвое и достиглагодовых. Непосредственным толчком к обвалу стал указ президента, ограничивающий иностранное участие в капитале РАО ЕЭС, в то же время западные инвесторы на фоне политической нестабильности потеряли веру в способность российского правительства обеспечивать их права и обслуживать госдолг.после объявления о провале аукциона по продаже 75% акций «Роснефти», за счет которой правительство планировало закрыть часть долговых проблем, финансовые рынки снова обваливаются. Доходность ГКО за один день вырастает сдо. Сергей Дубинин обвиняет в падении спекулянтов. В тот же день ЦБ повышает ставку рефинансирования до, фактически заморозив финансовый и валютный рынки. На следующий день Борис Ельцин отправляет в отставку главу Государственной налоговой службы Александра Починка, назначая на его место Бориса Федорова.Борис Ельцин назначает Анатолия Чубайса спецпредставителем по связям с международными финансовыми организациями в ранге вице-премьера. На встрече олигархов с Сергеем Кириенко главы «Газпрома», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза» заявляют о необходимости как минимум 50-процентной девальвации рубля, предупредив, что иначе национальная валюта девальвируется сама и неконтролируемо. Сергей Кириенко и Анатолий Чубайс отвергают предложение, рассчитывая на финансовую помощь международных организаций. Цена на нефть —за баррель Brent.котировки госбумаг переживают лавинообразное падение. 7 июля доходность ГКО впервые превышает, а уже через неделю составляет. Директор-распорядитель МВФ Мишель Камдессю объявляет, что будет рекомендовать совету директоров фонда выделить России, из нихмлрд немедленно.Госдума отклонила правительственный антикризисный пакет, содержащий согласованные с МВФ предложения об увеличении налогов и снижении госрасходов. Спустя пять дней МВФ одобряет выделение России стабилизационного кредита. Министром промышленности назначен представитель КПРФ, бывший председатель Госплана Юрий Маслюков.после получения кредита МВФ, который был пущен на выкуп ГКО и поддержания рубля, на рынке устанавливается кажущееся равновесие. Борис Ельцин, Анатолий Чубайс и Сергей Дубинин уходят в отпуск. Цена на нефть —за баррель Brent.Сергей Кириенко и спикер Госдумы Геннадий Селезнев договариваются о необходимости выхода Думы с каникул на два дня 19–20 августа для рассмотрения новой антикризисной программы.начинается новое падение рынков. Российские банки получают margin calls от западных кредиторов по кредитам, обеспеченным ГКО, и бросают все свободные средства на покупку валюты, продавая госбумаги. 10 августа доходность ГКО достигает, 11 августа — приближается к. По заявлениям брокеров, это означает, что рынок полностью уверен в неспособности государства платить по своим обязательствам.продолжается падение, ЦБ снижает лимиты на продажу валюты 25 крупнейшим банкам, сократив свои затраты на поддержание курса рубля.торги на российских биржах почти остановлены, банки из-за закрытия рынка межбанковского кредитования и отсутствия на рынке валюты оказываются на грани разорения. "Инкомбанк" и "СБС-Агро" получают от ЦБ первые стабилизационные кредиты. Джордж Сорос заявляет, что кризис в России «достиг заключительной стадии», а девальвация рубля неизбежна.Борис Ельцин, выступая перед журналистами в Новгороде, заявляет, что девальвации не будет «твердо и четко».правительство Сергея Кириенко, осознавая, что 19 августа Минфин не сможет погасить очередной выпуск ГКО на 34 млрд руб. (около $5,5 млрд), начинает обсуждать сценарии реструктуризации госдолга. За два дня до этого Кириенко сказал журналистам:Сергей Кириенко приезжает к Борису Ельцину и согласовывает с ним сценарий антикризисных мер, предполагающих отказ от обязательств по госдолгу и девальвацию рубля.государство объявляет дефолт, признавая неспособность расплатиться по долгам. Валютный коридор расширен сдоруб. за доллар, объявлены трехмесячный мораторий на выплату банками долгов иностранным кредиторам и заморозка всех выплат по ГКО до конца 1998 года. Газета «Коммерсантъ» выходит с заголовком «Мы проснулись в другой стране». Курс доллара в обменных пунктах сразу после объявления о дефолте вырастает сдоруб. за доллар, при этом валюта в большинстве обменных пунктов заканчивается. Цены на импортные товары в магазинах вырастают вдвое. 12 крупнейших банков при поддержке ЦБ создают расчетный пул, чтобы обеспечить платежи хотя бы между собой.правительство переносит решение об условиях обмена ГКО на новые долговые бумаги на 24 августа. Владелец банка «СБС-Агро» Александр Смоленский предлагает ограничить ввоз валюты в страну, а хождение наличной валюты отменить. Курс стабилизируется на уровнерублей за доллар. Visa и American Express блокируют пластиковые карты российских банков.глава ЦБ Сергей Дубинин на специально созванной пресс-конференции впервые открыто признает, что большинство российских банков близки к банкротству. При этом он объявляет, что ЦБ будет гарантировать сохранность вкладов физических лиц, если они переведут вклады в Сбербанк.Борис Ельцин отправляет правительство Сергея Кириенко в отставку. И. о. премьера становится Виктор Черномырдин. На следующий день из правительства уходят Борис Немцов и Анатолий Чубайс. "Ъ" пишет, что за изменениями в правительстве, которые Борис Ельцин подписывает по представлению Валентина Юмашева и Татьяны Дьяченко, стоит Борис Березовский.правительство объявляет порядок будущего погашения ГКО, согласно которому владельцы бумаг получат не больше 30 центов за вложенный доллар. Падение рынка продолжается. 28 августа 1998 года в крупнейшем розничном банке «СБС-Агро» вводится временная администрация под руководством первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. Банк на две недели прекращает все операции.ЦБ впервые после 17 августа устанавливает официальный курс доллара на реальном уровне —руб. Валютный коридор отменен. Вклады в шести крупнейших коммерческих банках — «СБС-Агро», МЕНАТЕПе, Инкомбанке, Промстройбанке, Мост-банке и Мосбизнесбанке — заморожены, правительство предлагает их вкладчикам перевести депозиты в Сбербанк, который будет по ним расплачиваться по старому курсу.вслед за зампредом ЦБ Андреем Козловым, уволившимся 4 сентября, в отставку подает глава Банка России Сергей Дубинин. Цена на нефть —за баррель Brent.после двух неудачных попыток утвердить в Госдуме Виктора Черномырдина Борис Ельцин назначает премьером министра иностранных дел Евгения Примакова, которого парламент утверждает.Первым вице-премьером назначен Юрий Маслюков, главой Банка России — Виктор Геращенко, который возглавляет ЦБ в третий раз, если учитывать Госбанк СССР. Курс доллара —руб. Владелец группы ОНЭКСИМ Владимир Потанин регистрирует в ЦБ Росбанк, которому перейдет бизнес ОНЭКСИМ-банка.ЦБ отзывает лицензию Инкомбанка. За два дня до этого владелец банка Владимир Виноградов покидает пост его президента и уезжает из России.Евгений Примаков подписывает распоряжение о создании Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО), которое будет проводить санацию проблемных банков. Цена на нефть —за баррель Brent.ЦБ отзывает лицензию банка МЕНАТЕП. К этому моменту все ликвидные активы банка, входящего в группу «Роспром» Михаила Ходорковского, переведены в банк «МЕНАТЕП СПб» и Доверительный инвестиционный банк (будущий банк «Траст»).Ну а дорогие россияне реагировали на все эти экономические пертурбации своими "народными" методами - кто-то пытался скупать валюту, кто-то даже более-менее успешно ею манипулировал, кто-то вкладывал быстро обесценивавшиеся рубли в бытовую технику (этот приём, кстати, мы впоследствии будем наблюдать не единожды - вспомнить хотя бы декабрь 2014-го).Как бы то ни было, на тот момент Россия была ещё довольно-таки свежа в своих экономических начинаниях, её реагирование на внештатные ситуации демонстрировало почти детскую пластичность, да и мировой климат тогда оказался несколько иным, нежели сегодня. Поэтому, на подходе к рубежу веков, августовский дефолт выглядел почти забытым, к тому же и нефть постепенно поползла вверх. На горизонте уже замаячили сытые нулевые с их пресловутой "стабильностью" и вплоть до осени 2008 года (тогда "внезапно" полетел Lehman Brothers) казалось - беспокоиться особо не о чем. Ну а то, что дальше - совсем другая история.А каким вам запомнился август 1998-го?