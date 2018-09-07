Что произошло с парком "Зарядье" спустя год (фото)

Всё самое интересное и оперативное я публикую здесь, подписывайтесь:

НУ И ДОБАВЛЯЙТЕСЬ В ДРУЗЬЯ!

Вот и минул год с того момента, как в Москве с помпой открыли парк "Зарядье", сразу же заявив, что отныне это будет лучшее рекреационное пространство города и чуть ли ни восьмое чудо света. Несмотря на многочисленные недоделки и прочие промахи, большинство москвичей и гостей столицы радостно отреагировали на столь важное событие. Что же случилось с парком за отчётный период?1. Пожалуй, главное - это то, что парк наконец-то лишился опостылевших заборов и войти в него можно из любой точки. Хоть вот прямо с набережной, добро пожаловать. А вот эти мрачноватые чёрные тумбы - чтобы автобусы останавливались где надо и ехали себе дальше по дороге, а не заезжали (внезапно) на газон, распугивая и давя посетителей. В общем, заставь дурака богу молиться...2. Появились новые объекты, в частности, гастрономический центр. Ибо, за чем ещё сюда приходить? На берёзки смотреть?3. И всё же помимо материальной, необходима пища духовная. Вот вам подземный музей. Насколько мне помнится, раньше его не было.4. Под главным стеклянным куполом, где находится оранжерея, запустили систему орошения.5. Вот только несущие опоры, щедро обсыпанные булыжниками, на мой взгляд - не самое эстетически привлекательное решение.6. Во многих местах трава вытоптана, потому что народ у нас любит пути покороче.7. И это несмотря на заградительные ленты на колышках, выглядящие довольно убого. Впрочем, надо отдать должное, их стало меньше. Как и охранников. Значит, всё-таки до людей постепенно доходит что-то важное.8. Стоит отметить, что так называемый Парящий мост, а точнее, его деревянное покрытие, с достоинством пережило и погодные эксперименты, и нашествие множества ног.9. А вот плитку приходилось перекладывать неоднократно, из-за чего теперь такая игривая пёстрая картина.10. Парк готовится к мероприятиям, посвящённым Дню города.11. Массивные криво стоящие чёрные урны как-то диссонируют со светлыми тонами других объектов. Может лучше было бы сделать их серебристыми?12. Вид со стороны улицы Варварки.13. Интересно, а эти скользкие грязные дорожки как следует воспринимать? Как один из аттракционов?14. Или вот такие плиточные островки?15. Деревянные колышки и Кремль.16. Огромные круглые осветительные приборы (их видно даже из космоса, просто поверьте мне) по периметру замазаны какой-то замазкой. Наверное, рабочим кажется, что это незаметно.17. А стеклянные перегородки на мостиках проклеены снизу обычным полимерным клеем, причём, совершенно безобразно.18. Повсюду валяются какие-то засохшие тряпки. Но мы же в центре Москвы, а не на окраинах Хургады!19. Ладно, не будем придираться к деталям (а надо, надо!). Вид на Котельническую набережную выглядит сейчас так.20. Интересно, каков расчётный срок у этих стволов, переделанных под скамейки?21. Сами скамьи, кстати, уже нуждаются в повторной обработке. Весь лоск сошёл.22. Но зато вот прекрасное местечко - прудик.23. И расположенная тут же оригинальная детская площадка.24. Какой-то одинокий подсолнух...25. Всем, кто собирается в парке "подронить" - вот такое грозное предупреждение. Обломитесь, дорогие товарищи.26. Рядом с Палатами бояр Романовых зачем-то поставили новодел, даже толком не подобрав тон краски.27. Ну а дальше - всё как всегда. Бесконечная реконструкция, улучшение и оптимизация.Как вам парк "Зарядье" по прошествии года?