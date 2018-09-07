В Испании

nasedkin

БЛОГ ВИЗУАЛЬНЫХ ОСКОЛКОВ

Иллюстрированный журнал Алексея Наседкина

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Что произошло с парком "Зарядье" спустя год (фото)
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В Испании
nasedkin
September 7th, 16:00


Вот и минул год с того момента, как в Москве с помпой открыли парк "Зарядье", сразу же заявив, что отныне это будет лучшее рекреационное пространство города и чуть ли ни восьмое чудо света. Несмотря на многочисленные недоделки и прочие промахи, большинство москвичей и гостей столицы радостно отреагировали на столь важное событие. Что же случилось с парком за отчётный период?


1. Пожалуй, главное - это то, что парк наконец-то лишился опостылевших заборов и войти в него можно из любой точки. Хоть вот прямо с набережной, добро пожаловать. А вот эти мрачноватые чёрные тумбы - чтобы автобусы останавливались где надо и ехали себе дальше по дороге, а не заезжали (внезапно) на газон, распугивая и давя посетителей. В общем, заставь дурака богу молиться...


2. Появились новые объекты, в частности, гастрономический центр. Ибо, за чем ещё сюда приходить? На берёзки смотреть?


3. И всё же помимо материальной, необходима пища духовная. Вот вам подземный музей. Насколько мне помнится, раньше его не было.


4. Под главным стеклянным куполом, где находится оранжерея, запустили систему орошения.


5. Вот только несущие опоры, щедро обсыпанные булыжниками, на мой взгляд - не самое эстетически привлекательное решение.


6. Во многих местах трава вытоптана, потому что народ у нас любит пути покороче.


7. И это несмотря на заградительные ленты на колышках, выглядящие довольно убого. Впрочем, надо отдать должное, их стало меньше. Как и охранников. Значит, всё-таки до людей постепенно доходит что-то важное.


8. Стоит отметить, что так называемый Парящий мост, а точнее, его деревянное покрытие, с достоинством пережило и погодные эксперименты, и нашествие множества ног.


9. А вот плитку приходилось перекладывать неоднократно, из-за чего теперь такая игривая пёстрая картина.


10. Парк готовится к мероприятиям, посвящённым Дню города.


11. Массивные криво стоящие чёрные урны как-то диссонируют со светлыми тонами других объектов. Может лучше было бы сделать их серебристыми?


12. Вид со стороны улицы Варварки.


13. Интересно, а эти скользкие грязные дорожки как следует воспринимать? Как один из аттракционов?


14. Или вот такие плиточные островки?


15. Деревянные колышки и Кремль.


16. Огромные круглые осветительные приборы (их видно даже из космоса, просто поверьте мне) по периметру замазаны какой-то замазкой. Наверное, рабочим кажется, что это незаметно.


17. А стеклянные перегородки на мостиках проклеены снизу обычным полимерным клеем, причём, совершенно безобразно.


18. Повсюду валяются какие-то засохшие тряпки. Но мы же в центре Москвы, а не на окраинах Хургады!


19. Ладно, не будем придираться к деталям (а надо, надо!). Вид на Котельническую набережную выглядит сейчас так.


20. Интересно, каков расчётный срок у этих стволов, переделанных под скамейки?


21. Сами скамьи, кстати, уже нуждаются в повторной обработке. Весь лоск сошёл.


22. Но зато вот прекрасное местечко - прудик.


23. И расположенная тут же оригинальная детская площадка.


24. Какой-то одинокий подсолнух...


25. Всем, кто собирается в парке "подронить" - вот такое грозное предупреждение. Обломитесь, дорогие товарищи.


26. Рядом с Палатами бояр Романовых зачем-то поставили новодел, даже толком не подобрав тон краски.


27. Ну а дальше - всё как всегда. Бесконечная реконструкция, улучшение и оптимизация.


Как вам парк "Зарядье" по прошествии года?

Всё самое интересное и оперативное я публикую здесь, подписывайтесь:

       

НУ И ДОБАВЛЯЙТЕСЬ В ДРУЗЬЯ!

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74 comments :
( 74 comments Что скажете? )
igor_piterskiy
2018-09-07 01:04 pm (UTC)
Я никак не пойму, от чего народ так балдеет. Может, в натуре выглядит лучше, но все фото, которые я видел, не очень впечатляют. Даже не касаясь качества исполнения...
(Reply) (Thread) (Expand)
nasedkin
2018-09-07 01:16 pm (UTC)
Пойдите, прогуляйтесь. Впечатления противоречивые...
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
bass7013
2018-09-07 01:05 pm (UTC)
Красота! Есть где отдохнуть!
(Reply) (Thread)
lv973
2018-09-07 01:07 pm (UTC)
Очень необычная детская площадка)
(Reply) (Thread)
0gnevo
2018-09-07 01:10 pm (UTC)
Есть еще над чем поработать...
(Reply) (Thread)
nasedkin
2018-09-07 01:17 pm (UTC)
Мягко говоря...
(Reply) (Parent) (Thread)
altedo
2018-09-07 01:12 pm (UTC)
Похоже на скверик в каком-нить мончегорске...
(Reply) (Thread)
nasedkin
2018-09-07 01:17 pm (UTC)
Пока не бывал там.
(Reply) (Parent) (Thread)
ykristinka
2018-09-07 01:14 pm (UTC)
Как-то не очень, могло быть и лучше.
(Reply) (Thread)
nasedkin
2018-09-07 01:18 pm (UTC)
Конечно могло. Если продумать всё досконально, а не открывать в спешке ко дню города, а потом замазывать дыры.
(Reply) (Parent) (Thread)
sveta_111
2018-09-07 01:16 pm (UTC)
И опять не поняла, что может привлечь во всем этом...(((
(Reply) (Thread)
nasedkin
2018-09-07 01:18 pm (UTC)
У каждого свои привлекалки :)
(Reply) (Parent) (Thread)
miihaaiil
2018-09-07 01:16 pm (UTC)
Итересно и фотографии замечательные.
(Reply) (Thread)
vitali_45
2018-09-07 01:17 pm (UTC)
Обычная картина в Дрезденских парках
Image Hosted by PiXS.ru
(Reply) (Thread)
nasedkin
2018-09-07 01:19 pm (UTC)
И сексом занимаются, в том числе?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
nikolay_suslov
2018-09-07 01:49 pm (UTC)
С нескучной пятницей, дружище!!)) Зарядье имеет запас прочности...
(Reply) (Thread)
nasedkin
2018-09-07 01:52 pm (UTC)
Спасибо, взаимно. Но надолго ли?
(Reply) (Parent) (Thread)
ganelis
2018-09-07 02:09 pm (UTC)
Как-то убого. Может, когда деревья подрастут, будет похоже на парк. Прудик да, симпатичный.
6. Это облысела рулонная трава. Не вытоптано.
7. Вот зачем протоптать дорожку, посыпать гравием, а потом загородить проход?
8. Городским ногам, уставшим от асфальта, такой кайф пройтись по доскам! В детстве обожал дощатые настилы на пристанях.
И на какую тему музей?
(Reply) (Thread)
nasedkin
2018-09-07 02:28 pm (UTC)
Вот в музее пока побывать не довелось.
(Reply) (Parent) (Thread)
czeslaw_list
2018-09-07 02:13 pm (UTC)
Ляпота! И посему: в еты парк поселить пожизненнно со всем семейством заказчика, автора проекта и всех подрядчивов. ВУЗы, где обучались специалисты сего шедэвра, закрыть за профнепригодностью, а выданные дипломы считать недествительными.

(Reply) (Thread)
nasedkin
2018-09-07 02:28 pm (UTC)
Известное фото...
(Reply) (Parent) (Thread)
livejournal
2018-09-07 02:33 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2018-09-07 02:33 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2018-09-07 02:33 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal центрального региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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